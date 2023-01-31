Брат британского актера Джулиана Сэндса, который пропал в горах Южной Калифорнии, признался, что уже попрощался с ним. Ник Сэндс считает, что поиски Джулиана не увенчаются успехом.

Об этом сообщает BBC.

По словам Ника, ему больше хочется верить в то, что его брат погиб, а не страдает от боли в горах.

"Я смирился с тем фактом, что он ушел. Мы все еще надеемся, но я думаю, я чувствую, что он уже не вернется, и поэтому я уже попрощался", - сказал он.

Департамент шерифа округа Сан-Бернардино заявил, что поиски, которые продолжаются с 13 января, пока не принесли никаких результатов.

"Были проведены многочисленные наземные и воздушные поиски. Пока господина Сэндса не нашли, и никаких доказательств его текущего местонахождения не обнаружено. Поиски будут продолжаться, если будут позволять погодные условия", - сказали в департаменте.

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