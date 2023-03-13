В Офисе президента Владимира Зеленского отреагировали на вручение Оскара фильму "Навальный".

Премию раскритиковал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"Если "Оскар" вне политики, то как понимать документальный манифест "Навальный", в котором внутренняя российская политика льется через край? Если "Оскар" вне контекста войны в Украине и массового геноцида украинцев, зачем тогда вы постоянно говорите о гуманизме и справедливости?" - написал он в Twitter.

Напомним, в 2023 году фильм "Навальный" на премии "Оскар" был назван лучшей документальной кинолентой. В этой же номинации на премию претендовал украинский фильм "Дом из заноз" (A House Made of Splinters) совместного производства Украины, Дании, Швеции и Финляндии, который рассказывает о жизни небольшого детдома вблизи линии фронта на Донбассе. Главные героини-воспитательницы бросили все силы на то, чтобы в трудных условиях обеспечить детям безопасность и любовь даже во время войны.

После этого в сети раскритиковали Оскар-2023, где награду дали документалке о Навальном, а не фильму из Украины.

Также сообщалось, что украинский "Клондайк" не вошел в шорт-лист "Оскара". Этот фильм о сбитом на Донбассе рейсе MH17, режиссером которого является Марина Эр Горбач.

Кроме того, мы писали, что "Оскар" отказал президенту Владимиру Зеленскому в выступлении на церемонии.