В США состоялась церемония награждения победителей кинопремии "Окар".
Полный список победителей Оскара-2023 выглядит так:
Лучший фильм: "Все везде и сразу"
Лучший актер: Брендан Фрейзер ("Кит")
Лучшая актриса: Мишель Ео ("Все везде и сразу")
Лучший режиссер: Дэниел Кван, Даниэль Шайнерт ("Все везде и сразу")
Лучший актер второго плана: Джонатан Ке Кван ("Все везде и сразу")
Лучшая актриса второго плана: Джейми Ли Кертис ("Все везде и сразу")
Лучший оригинальный сценарий: "Все везде и сразу" (Дэниэл Кван, Дэниел Шайнерт)
Лучший адаптированный сценарий: "Женщины говорят" (Сара Полли)
Лучший анимационный полнометражный фильм: "Пиноккио" Гильермо дель Торо
Лучший фильм на иностранном языке: "На западном фронте без перемен" (Германия)
Лучшая музыка к фильму: "На западном фронте без перемен" (Фолькер Бертельман)
Лучшая песня к фильму: Naatu Naatu из фильма RRR (Кала Бхайрава, М. М. Киравани, Рахул Сиплигундж)
Лучший монтаж: "Все везде и сразу" (Пол Роджерс)
Лучшая операторская работа: "На западном фронте без перемен" (Джеймс Фрэнд)
Лучшая работа художника-постановщика: "На западном фронте без перемен"
Лучший дизайн костюмов: "Черная пантера: Ваканда навсегда" (Рут Картер)
Лучший грим и прически: "Кит"
Лучшие визуальные эффекты: "Аватар: Путь воды"
Лучший звуковой монтаж: "Топ Ган: Меверик"
Лучший документальный фильм: "Навальный"
Лучший документальный короткометражный фильм: "Заклинатели слонов"
Лучший игровой короткометражный фильм: "Ирландское прощание"
Лучший анимационный короткометражный фильм: "Мальчик, крот, лиса и лошадь".
Напомним, что ранее "Оскар" отклонил заявку о выступлении Владимира Зеленского на церемонии.
Также мы писали, что украинский "Клондайк" не вошел в шорт-лист "Оскара". За награду боролась документалка о детдоме на Донбассе.