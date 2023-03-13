В США состоялась церемония награждения победителей кинопремии "Окар".

Полный список победителей Оскара-2023 выглядит так:

Лучший фильм: "Все везде и сразу"

Лучший актер: Брендан Фрейзер ("Кит")

Лучшая актриса: Мишель Ео ("Все везде и сразу")

Лучший режиссер: Дэниел Кван, Даниэль Шайнерт ("Все везде и сразу")

Лучший актер второго плана: Джонатан Ке Кван ("Все везде и сразу")

Лучшая актриса второго плана: Джейми Ли Кертис ("Все везде и сразу")

Лучший оригинальный сценарий: "Все везде и сразу" (Дэниэл Кван, Дэниел Шайнерт)

Лучший адаптированный сценарий: "Женщины говорят" (Сара Полли)

Лучший анимационный полнометражный фильм: "Пиноккио" Гильермо дель Торо

Лучший фильм на иностранном языке: "На западном фронте без перемен" (Германия)

Лучшая музыка к фильму: "На западном фронте без перемен" (Фолькер Бертельман)

Лучшая песня к фильму: Naatu Naatu из фильма RRR (Кала Бхайрава, М. М. Киравани, Рахул Сиплигундж)

Лучший монтаж: "Все везде и сразу" (Пол Роджерс)

Лучшая операторская работа: "На западном фронте без перемен" (Джеймс Фрэнд)

Лучшая работа художника-постановщика: "На западном фронте без перемен"

Лучший дизайн костюмов: "Черная пантера: Ваканда навсегда" (Рут Картер)

Лучший грим и прически: "Кит"

Лучшие визуальные эффекты: "Аватар: Путь воды"

Лучший звуковой монтаж: "Топ Ган: Меверик"

Лучший документальный фильм: "Навальный"

Лучший документальный короткометражный фильм: "Заклинатели слонов"

Лучший игровой короткометражный фильм: "Ирландское прощание"

Лучший анимационный короткометражный фильм: "Мальчик, крот, лиса и лошадь".

Напомним, что ранее "Оскар" отклонил заявку о выступлении Владимира Зеленского на церемонии.

Также мы писали, что украинский "Клондайк" не вошел в шорт-лист "Оскара". За награду боролась документалка о детдоме на Донбассе.