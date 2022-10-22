В Голливуде состоится благотворительный фестиваль украинских короткометражных фильмов UkraineFilmFest.

Об этом сообщает Государственное агентство по вопросам кино.

Мероприятие пройдет 20 ноября в NeueHouse Hollywood в Калифорнии при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины и платформы UNITED24.

Цель мероприятия — призвать мировое киносообщество поддержать Украину и напрямую донатить через фандрейзинговую платформу UNITED24.

Кинопоказы и благотворительные вечера также пройдут 26 ноября в Лондоне (Picturehouse Central) и Киеве (Unit.City).

Ранее мы писали о том, как российский рэпер Оксимирон, который отменил все свои выступления в РФ, дает благотворительные концерты за границей. Все собранные на них средства он передает польской неправительственной организации, которая помогает детям украинских беженцев.

Тем временем война в Украине продолжается уже 241-й день. "Страна" следит за новостями 22 октября в обновляемом онлайне.

Вчера мы подводили итоги 240-го дня войны с РФ. За минувшие сутки ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Белогоровка и Золотаревка Луганской области, а также Опытное, Бахмут, Соледар, Первомайское, Победа и Марьинка, а также Лиман Донецкой области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему Израиль не поставляет оружие Украине.