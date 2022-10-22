В Голливуде покажут украинские фильмы, чтобы собрать деньги для Украины
В Голливуде состоится благотворительный фестиваль украинских короткометражных фильмов UkraineFilmFest.
Об этом сообщает Государственное агентство по вопросам кино.
Мероприятие пройдет 20 ноября в NeueHouse Hollywood в Калифорнии при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины и платформы UNITED24.
Цель мероприятия — призвать мировое киносообщество поддержать Украину и напрямую донатить через фандрейзинговую платформу UNITED24.
Кинопоказы и благотворительные вечера также пройдут 26 ноября в Лондоне (Picturehouse Central) и Киеве (Unit.City).
Ранее мы писали о том, как российский рэпер Оксимирон, который отменил все свои выступления в РФ, дает благотворительные концерты за границей. Все собранные на них средства он передает польской неправительственной организации, которая помогает детям украинских беженцев.
Тем временем война в Украине продолжается уже 241-й день. "Страна" следит за новостями 22 октября в обновляемом онлайне.
Вчера мы подводили итоги 240-го дня войны с РФ. За минувшие сутки ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Белогоровка и Золотаревка Луганской области, а также Опытное, Бахмут, Соледар, Первомайское, Победа и Марьинка, а также Лиман Донецкой области.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему Израиль не поставляет оружие Украине.