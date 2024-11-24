Польские протестующие фермеры разблокировали КПП "Шегини – Медика" для проезда грузовых автомобилей.

Об этом сообщает Таможенная служба Украины на официальном сайте.

"Сегодня вечером польские забастовщики завершили блокировку пункта пропуска "Шегини – Медика" на украинско-польском участке границы", – говорится в сообщении ведомства.

Как долго будет разблокирован пункт пропуска, не уточняется.

Ранее Гостаможслужба анонсировала, что протесты поляков будут продолжаться до конца года.

Блокировка проезда осуществлялась "путём постоянного перемещения граждан по пешеходному переходу перед пунктом пропуска с польской стороны". Участники протестов пропускали в Украину по одному грузовику в час, а в Польшу – лишь транспортные средства массой менее 3,5 тонн.

Напомним, польские фермеры блокировали движение транспорта на нескольких КПП минувшей зимой и весной. Они требовали у правительства Польши приостановить транзит украинской сельхозпродукции, импорт которой ранее был запрещен.

В конце апреля польские фермеры полностью разблокировали украинскую границу.