Варшава не хочет ещё глубже вовлекаться в российско-украинскую войну.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе пресс-конференции.

"Я ни в коем случае не хочу ангажировать Польшу сильнее в российско-украинский конфликт", – сказал Туск.

Глава правительства также назвал "спекуляциями" данные о "плане Трампа" по Украине, согласно которому в зону боевых действий могут быть введены миротворцы из европейских стран.

"Есть много спекуляций, но нет никаких формальных предложений", – прокомментировал Туск.

Также, по словам премьера Польши, в ближайшее время можно ожидать заявлений о прекращении огня в Украине.

Отвечая на вопрос "Польского радио" о предполагаемом "плане Трампа" по Украине, Туск предположил, что такой план, вероятно, только на стадии подготовки.

Тем не менее, по его мнению, в ближайшее время можно ожидать деклараций, в том числе о дате прекращения огня, по какой границе оно будет действовать, и гарантий безопасности для Украины.

"Это, безусловно, будут решения, которые будут предусматривать меньше вмешательства США в украинские дела", - добавил он.

При этом Туск дал понять, что Польша с таким подходом не факт, что согласится. Он заявил, что "решения о войне в Украине не могут приниматься через головы не только украинцев, но и наши".

Ранее Туск отрёкся от своего заявления, что республиканский лидер США завербован спецслужбами РФ.

Так, год назад Туск заявил, что "зависимость Трампа от российских спецслужб не вызывает сомнения" – это "результат расследования американских спецслужб". Журналистка, которая напомнила Туску об этом накануне, сообщила, что в канцелярии польского премьера сказали ей, что прекращают с ней всякое сотрудничество.

Напомним, польский вице-премьер обвинил Зеленского в попытке втянуть Варшаву в конфликт с Москвой.

Кшиштоф Гавковский также утверждает, что Киев поступает несправедливо, несмотря на поддержку, которую Польша уже оказывает Украине.