Польский премьер-министр Дональд Туск отрекся от своего заявления, что Дональд Трамп завербован спецслужбами РФ.

Год назад Туск заявил, что "зависимость Трампа от российских спецслужб не вызывает сомнения", это "результат расследования американских спецслужб".

Сейчас, после избрания Трампа, на пресс-конференции польская журналистка Моника Рутке напомнила премьеру об этих словах, но он сказал, что "такого предположения никогда не делал".

После этого журналистка сообщила, что в канцелярии польского премьера сказали ей, что прекращают с ней всякое сотрудничество. Ее издание Tysol заявляет о давлении на свободу слова.

Ранее The Wall Street Journal писал, что кризис в правительстве Германии оставляет Европу без лидера в преддверии возвращения Дональда Трампа.

А британский журнал The Economist сообщал, что президент Владимир Зеленский может "приветствовать" победу Дональда Трампа из-за "глубокого разочарования" в нынешнем президенте США Джо Байдене.