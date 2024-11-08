Кризис в правительстве Германии оставляет Европу без лидера в преддверии возвращения Дональда Трампа. Об этом пишет The Wall Street Journal.

После многих лет внутренних разногласий именно спор об экономической политике в конечном итоге привел к свержению правительства Германии. Теперь Европе грозят месяцы политического паралича, в то время как множество кризисов доходит до кипения, считает издание.

Францию и Германию возглавляют правительства меньшинства, ключевые державы континента сталкиваются с месяцами бессильного самоанализа по мере накопления проблем - от враждебной второй администрации Трампа до экономического ветра со стороны Китая и неуклонного продвижения России в Украине.

Политические течения, подбрасывающие правительства по всей Европе, схожи с теми, что привели Дональда Трампа к победе в президентской гонке.

Избиратели по обе стороны Атлантики находятся в беспокойном настроении, недовольны экономикой и не впечатлены усилиями политиков по борьбе с резким ростом нелегальной иммиграции.

Но если в Америке экономика в целом сильна, то в Европе восстановление после недавних экономических потрясений идет вяло, особенно в промышленности Германии.

Тем временем избранный президент Трамп заявил, что введет 20-процентные тарифы на весь европейский импорт. По данным мюнхенского экономического института Ifo, эти тарифы, а также более высокие тарифы, которые Трамп заявил о намерении ввести в отношении Китая, могут сократить немецкий экспорт в США и Китай на 15% и 10% соответственно.

По словам Карстена Бржески, руководителя отдела макроэкономических исследований ING, ожидается, что Германия вернется к рецессии уже зимой, так как политическая неопределенность заставляет потребителей и бизнес сдерживаться.

Открытая враждебность избранного президента США по отношению к Украине, тем временем, усиливает давление на Европу, требуя от нее усилить поддержку Киева и ускорить ее собственную кампанию по перевооружению, которая еще не достигла значительного прогресса, отмечает WSJ.

Однако вместо того, чтобы вырабатывать ответные меры, крупнейшие европейские державы в обозримом будущем будут поглощены внутренней политикой.

Уволив накануне своего младшего партнера по коалиции, канцлер Олаф Шольц заявил, что 15 января он объявит вотум доверия в парламенте.

Если он проиграет голосование, выборы состоятся в середине марта. Поскольку ни одна из партий не получит абсолютного большинства, коалиционные переговоры могут затянуться до начала июня.

Шольц заявил, что будет искать поддержки у оппозиции, чтобы принять некоторые срочные законопроекты, которые сейчас ожидают одобрения в парламенте - по экономике, помощи Украине, безопасности и иммиграции.

Но правоцентристский Христианско-демократический союз, который сейчас лидирует в опросах общественного мнения, не имеет особых стимулов помогать Шольцу принимать законы, пока он готовит свою предвыборную кампанию.

Председатель оппозиционной ХДС Фридрих Мерц призвал Шольца в ходе 25-минутной встречи в канцелярии объявить вотум доверия уже на следующей неделе. Шольц отказался.

О причинах распада правящей коалиции ФРГ и серии отставок министров мы писали в отдельном материале.