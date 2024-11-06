Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил о распаде правящей коалиции ФРГ. Это может означать, что в марте в Германии должны пройти досрочные парламентские выборы.

Канцлер Олаф Шольц отправил в отставку министра финансов Кристиана Линднера - лидера Свободной демократической партии (СвДП), которая входит в тройку партий, которые составляют правящую коалицию.

По данным немецких СМИ, сегодня на встрече лидеров коалиции Линднер выступил за проведение досрочных выборов уже в январе 2025 года и необходимость "экономического поворота", но Шольц выступил против.

В отношении "экономического поворота", в частности, сообщалось, что Линднер требовал сокращения налогов и дерегулирования для поддержки экономики, которая сейчас находится в стагнации. Однако коалиционные партнёры — СДПГ и "Зелёные" — не согласились с рядом предложений, особенно по вопросам сокращения социальных расходов.

Der Spiegel сообщает, что Шольц планирует в январе обратиться к Бундестагу с вотумом доверия. Если большинство парламентариев не выразят ему доверия, в марте, вероятно, могут состояться досрочные выборы, констатирует издание.

Издание напоминает, что в 2005 году канцлер Герхард Шредер попросил вотум доверия с намерением проиграть, чтобы добиться новых выборов.

С учетом сообщений о распаде правящей коалиции в Германии, а также с учетом переходного (до января) периода перехода власти в США, получается, что в двух ведущих странах западного мира в ближайшие месяцы не будет стабильной власти.

Какое именно влияние это может оказать на ход событий в Украине - покажут уже ближайшие недели.

Ранее сообщалось, что Евросоюз, скорее всего, отложит обсуждение своего семилетнего бюджета 2028-2034, где будет заложена дальнейшая помощь Украине, до выборов в Германии, которые состоятся следующей осенью.

Еще в сентябре СМИ предсказывали отставку Шольцав в случае поражение его партии крайне правым на местных выборах.