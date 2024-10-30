Новым генеральным секретарем Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая возглавляет правящую коалицию страны, стал 55-летний Маттиас Мирш. Он является соратником бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, который дружит с Владимиром Путиным.

Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.

Мирш и Шрёдер вместе начинали политическую карьеру в Ганновере. Мирш возглавлял там отделение СДПГ.

В апреле он среди весьма немногих социал-демократов посетил 80-летний юбилей Шрёдера. В общении с прессой Мирш прокомментировал теплое отношение Шрёдера к РФ, из-за чего ветерана политики с начала войны в Украине некоторые члены партии пытались из нее исключить.

"У нас было два разбирательства против Герхарда Шрёдера. Оба подтвердили, что его поведение не наносило ущерба партии. Дело закрыто с юридической точки зрения. Я могу ценить достижения всей его жизни в целом, особенно как председателя ганноверского отделения, даже если у меня фундаментально иной взгляд на Путина и нападение на Украину", - сказал Мирш.

Ранее лидер немецкой оппозиционной партии ХДС заявил, что Украина никогда не сможет победить Россию.

Также недавно сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц готов к переговорам с Путиным, если они приведут к миру в Украине.