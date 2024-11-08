Губернатор Калифорнии, демократ Гэвин Ньюсом заявил, что его штат "готов к борьбе" против новоизбранного президента США Дональда Трампа.

"Калифорния готова к борьбе. Я только что созвал экстренную специальную сессию, чтобы помочь укрепить наши правовые ресурсы и защитить наше государство от любых незаконных действий новой администрации Трампа", - написал Ньюсом в Х.

По его словам, под угрозой оказались "основные гражданские права, репродуктивная свобода или борьба с изменением климата".

"Мы отказываемся поворачивать время вспять и позволять нападать на наши ценности и законы", - добавил он.

Напомним, Дональд Трамп победил на выборах президента США, набрав более 270 голосов выборщиков.

Ранее американские женщины организовали в ТикТоке флешмоб в знак протеста против победы Дональда Трампа на выборах президента. Они собираются полностью отказаться от отношений с мужчинами, включая брак, секс и даже свидания.

Причиной протеста они называют политику Республиканской партии, направленную против абортов.