Дональд Трамп набрал 295 голосов выборщиков из 270 необходимых, в то время как Камала Харрис всего 226 с учетом голосов двух выборщиков в штате Мэн.

Об этом сообщает агентство "Анадолу".

Аляска принесла кандидату от Республиканской партии еще три голоса выборщиков.

Поскольку результаты выборов и победитель уже определены, итоги голосования в Неваде и Аризоне будут иметь лишь символическое значение, отмечает агентство. Ожидается, что их объявят в ближайшее время.

На президентских выборах в США избиратели голосуют не за президента, а за выборщиков той партии, которую поддерживают. При такой системе непрямых выборов коллегия выборщиков избирает уже непосредственно президента, а также вице-президента. Это двое единственных должностных лиц Соединенных Штатов, которых избирают на федеральных, охватывающих всю территорию страны, выборах.

Сейчас количество выборщиков составляет 538. Набравший голоса 270 выборщиков кандидат получает право стать президентом.

Еще вчера Харрис позвонила Трампу и поздравила его с победой на выборах в Соединенных Штатах.

Мы разбирались в отдельном материале, почему проиграла Харрис и победил Трамп.