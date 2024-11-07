Кандидатами на должность госсекретаря при Дональде Трампе являются сенаторы Марко Рубио и Билл Хагерти, а также бывший исполняющий обязанности директора национальной разведки Ричард Гренелл.

Источники Politico рассказали, что такие имена за обедом с консерваторами озвучил бывший советник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

Напомним, Рубио вчера заявил, что война в Украине "зашла в тупик" и её надо остановить.

Гренелл в сентябре вместе с Трампом встречался с президентом Владимиром Зеленским. Он считается сторонником завершения войны в Украине с заморозкой по линии фронта и остановкой приёма Украины в НАТО.

Хагерти голосовал против помощи Украине, даже когда этот законопроект поддержали остальные республиканцы.

Война в Украине идет уже 986-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

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