Война в Украине "зашла в тупик" и ее надо остановить.

С таким заявлением в эфире Today выступил видный республиканец и сенатор от Флориды Марко Рубио, которого СМИ называют кандидатом на должность госсекретаря при Дональде Трампе.

"Я думаю, что украинцы были невероятно храбрыми и сильными, когда противостояли России. Но в конце концов то, что мы здесь финансируем, – это патовая война, и она должна быть доведена до конца. Я думаю, что здесь должен быть здравый смысл. Украине понадобится 100 лет, чтобы восстановить страну", – сказал Рубио.

Он добавил, что Трамп хочет завершения войны, но это не делает его "фанатом Владимира Путина".

Что означает победа Трампа для Украины, мы анализировали в отдельном материале.

Между тем война в Украине идет уже 985-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

Накануне украинские военные заявили об угрозе окружения города Курахово Донецкой области. Военный эксперт немецкого таблоида Bild Юлиан Рёпке сообщил, что армия РФ после захвата Селидово в Покровском районе начала наступление на запад в направлении Днепропетровской области, до которой остается 21 километр. В ВСУ заявили, что российская армия готовится к активным боевым действиям возле Часова Яра.

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