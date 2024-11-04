Глава Офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак опроверг свое же недавнее заявление о том, что переговоры с Москвой могут стартовать, если Россия отведет войска на линию 24 февраля 2022 года.

В новом же интервью глава ОП заявил, что переговоры не могут начаться по линии 24 февраля 2022 года, так как это будет несправедливо и создаст угрозу новой войны.

"Украина должна вернуть все свои территории и всех своих людей", - сказал Андрей Ермак в эфире телемарафона.

Ранее Ермак фактически подтвердил, что Украина хочет достичь договоренности с Россией о взаимном прекращении ударов по украинской и российской энергетике, о чем уже писали западные издания. Он заявил, что переговоры ведутся не напрямую, а через посредника в лице Катара.

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Война в Украине идет уже 983-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

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