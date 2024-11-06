"Деликатные многосторонние переговоры" по поводу завершения войны в Украине "уже ведутся и набрали обороты в последние месяцы".

Об этом сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на источники.

По их данным, "тихие дипломатические усилия" ведутся для "согласования" китайско-бразильского плана с "формулой мира" Владимира Зеленского. Как пишет издание, Киев уже не демонстрирует жесткости по отношению к мирным инициативам Бразилии и Китая, как делал это раньше.

Дипломаты говорят, что пока "неясно, как роль Дональда Трампа в качестве посредника будет сочетаться с этими усилиями".

Судя по всему, газета имеет в виду заседания в контактных группах, во время которых идут переговоры Украины с посредниками, и затем отдельно переговоры посредников с РФ по каждому пункту мирного плана. Об этом недавно рассказывал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Что означает победа республиканца Трампа на выборах президента США для Украины и как может повлиять на перспективы окончания войны, мы анализировали в отдельном материале.