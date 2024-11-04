Украинский "план победы" вряд ли заставит Россию сесть за стол переговоров.

Об этом заявил американский военный эксперт Майкл Кофман в интервью австрийскому журналисту Кристиану Вершютцу.

"Я не уверен, что это план победы. Потому что неясно, как он в теории заставит Россию сесть за стол переговоров", - считает Кофман.

По его мнению, время презентации плана Владимира Зеленского "не очень хорошо согласовано", поскольку США никаких резких шагов в отношении Украины предпринимать не станут, пока там не изберут нового президента и не пройдет переходный период.

"США вряд ли пойдут на какие-либо шаги по этому вопросу, пока мы не увидим результаты выборов в ноябре. А после выборов, несомненно, будет переходный период. И поэтому я не ожидаю, что новая стратегия или новая политика появятся в Соединенных Штатах до начала следующего года. И поэтому я думаю, что одна из проблем, с которыми сталкивается украинское руководство, заключается в том, что время их предложения не особенно хорошо согласовано", - добавил Кофман.

При этом, по его мнению, кто бы ни победил на выборах президента США, тенденция к снижению расходов на Украину будет сохраняться.

Наилучшей военной стратегией для Украины в этих условиях эксперт видит уход в оборону для подготовки свежих сил и перехода в наступление в 2025 году.

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