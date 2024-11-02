Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские силы сдерживают одно из мощнейших наступлений россиян с начала полномасштабного вторжения РФ.

Во время встречи с делегацией Вооруженных Сил Чехии он проинформировал их о ситуации на линии фронта.

"Проинформировал чешских коллег о ситуации на линии фронта, которая продолжает оставаться сложной. Активные боевые действия, продолжающиеся в отдельных направлениях, требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений", - написал Сырский.

Ранее американский журнал Newsweek писал, что россияне наступают на фронте шириной до 65 километров от Селидово до Великой Новосёлки и планируют окружить район Курахово.

Война в Украине идет уже 981-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

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