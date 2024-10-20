Украина использует дроны-перехватчики "Шахедов", чтобы экономить зенитные ракеты. Об этом на совещании, посвященном укреплению сил ПВО, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Мы, безусловно, лидируем в этом направлении и продолжаем совершенствовать эту подсистему ПВО. Искренняя благодарность всем, кто внедряет соответствующие решения, помогает, тренирует и производит дроны, перехватывающие вражеские БпЛА", - заявил главком.

Также он отметил, что одна из ключевых задач – обеспечение противовоздушного прикрытия объектов критической инфраструктуры.

О том, что Украина сталкивается с критической нехваткой ракет для ПВО, ранее сообщала посол в США Оксана Маркарова.

Напомним, главный редактор ресурса Defense Express Олег Катков заявил, что РФ развернула масштабное производство, причем заводы находятся на территориях за Уралом, которые недоступны для имеющихся в распоряжении ВСУ ракет. Теперь россияне теперь могут запускать ежедневно по 50 беспилотников "Шахед".

Война в Украине идет уже 968-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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