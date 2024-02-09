Украина сталкивается с критической нехваткой ракет для систем ПВО.

Об этом заявила Bloomberg украинский посол в США Оксана Маркарова.

"У нас все еще достаточно людей, которые хотят воевать - у нас нет выбора, мы защищаем свои дома, - но у нас заканчивается оборудование, особенно ракет- перехватчиков (снаряды для ПВО - Ред.)", - сказала посол.

По ее словам, американская поддержка нужна Украине "уже вчера".

Напомним, что в Белом доме заявили, что у ВСУ заканчиваются снаряды и ПВО из-за отсутствия помощи от США.

Нехватка ракет для систем ПВО для Украины является даже большей проблемой, чем дефицит снарядов для артиллерии. Потому что снаряды в определенной степени можно заменить дронами. А вот ракеты противника, кроме как системами ПВО, сбивать нечем.

Также СМИ писали о том, что Украине не хватает артиллерийских снарядов и боеприпасов для ПВО.

Война в Украине идет уже 716-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 февраля 2024 года в обновляемом онлайне .

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