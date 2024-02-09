В Украине заканчиваются ракеты для систем ПВО - посол
Украина сталкивается с критической нехваткой ракет для систем ПВО.
Об этом заявила Bloomberg украинский посол в США Оксана Маркарова.
"У нас все еще достаточно людей, которые хотят воевать - у нас нет выбора, мы защищаем свои дома, - но у нас заканчивается оборудование, особенно ракет- перехватчиков (снаряды для ПВО - Ред.)", - сказала посол.
По ее словам, американская поддержка нужна Украине "уже вчера".
Напомним, что в Белом доме заявили, что у ВСУ заканчиваются снаряды и ПВО из-за отсутствия помощи от США.
Нехватка ракет для систем ПВО для Украины является даже большей проблемой, чем дефицит снарядов для артиллерии. Потому что снаряды в определенной степени можно заменить дронами. А вот ракеты противника, кроме как системами ПВО, сбивать нечем.
Также СМИ писали о том, что Украине не хватает артиллерийских снарядов и боеприпасов для ПВО.
Война в Украине идет уже 716-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 февраля 2024 года в обновляемом онлайне .
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