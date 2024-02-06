США намерены к октябрю удвоить производство ключевых боеприпасов, используемых Украиной.

Об этом заявил начальник отдела закупок армии Дуг Буш.

Как передает Defense One, ежемесячное производство 155-мм артиллерийских снарядов в США планируется увеличить с 28 000 в октябре прошлого года, до 37 000 в апреле 2024 и 60 000 в октябре, 75 000 в апреле 2025 и 100 000 в октябре. А до вторжения РФ было 14 000.

Издание отмечает, что ВСУ выпускают около 2000 снарядов в день, а РФ - 10 000.

В Техасе строится новый завод, который "будет иметь совершенно новый способ изготовления снарядов с использованием совершенно новых технологий, которые мы никогда раньше не использовали".

Буш говорит, что потребность Украины в артиллерийских снарядах меньшего размера, танковых и минометных США покрывают, поэтому их больше производить не будут.

Ранее The Wall Street Journal писал, что Украина пытается компенсировать недостаток боеприпасов, изготовив миллион дронов на маленьких рассредоточенных предприятиях.

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