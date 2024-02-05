Европа десятилетиями не верила в возможность войны на своем континенте, поэтому ее военная промышленность была не готова к вторжению РФ и не смогла обеспечить обещанный миллион боеприпасов для Украины.

Об этом заявила посол ЕС в Украине Катарина Матернова в интервью "РБК-Украина".

"Нам просто придется продолжать стимулировать и развивать европейскую промышленность. И действительно, это показало, что переход к военному производству не является естественным инстинктом в Европе. В Европе мы десятилетиями жили с твердым убеждением, что война на европейском континенте больше невозможна", - заявила она.

По ее мнению, Европа "неплохо" справилась с "первоначальным шоком 24 февраля 2022 года".

Как сообщалось, ЕС сможет передать к марту только 600 тыс. снарядов из обещанного миллиона.

Также глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз надеется предоставить Украине военную помощь минимум на 21 млрд евро в 2024 году.

Война в Украине идет уже 712-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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