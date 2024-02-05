В понедельник, 5 февраля, в Украине идет 712-й день войны с Россией.

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5 февраля

07.43 Зеленский заявил о "патовой ситуации" на фронте.

"Относительно войны на фронте - это патовая ситуация, это факт, потому что были задержки с техникой, а задержки означают ошибки. Мы воюем против террористов, которые имеют одну из крупнейших армий в мире, боеприпасов не хватает, но нужны современные технические средства", - сказал президент в интервью итальянскому телеканалу Rai1.

07.35 Ночью армия РФ ударила из артиллерии по Днепропетровской области - Никопольскому району. Полтора десятка снарядов выпустили по Марганецкой громаде. О пострадавших не сообщается.