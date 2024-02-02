На фоне невыполненного обещания Евросоюза поставить Киеву к марту миллион боеприпасов Чехия потребовала от Брюсселя начать закупать снаряды для Украины по всему миру, в частности, в Южной Корее, ЮАР и Турции, что противоречит намерению ЕС использовать закупки снарядов для финансирования военной промышленности Европы.

Об этом пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов, знакомых с ходом переговоров.



"Фрустрированная недостатком обещанных Киеву снарядов Прага подталкивает страны ЕС к финансированию закупок порядка 450 тысяч снарядов, которые могут быть доступны за пределами Европейского сообщества. Чехия предложила, чтобы Евросоюз обратился к военным производителям Южной Кореи, Турции и ЮАР", - говорится в публикации.

В то же время, по информации Politico, Франция, которая является одним из лидеров европейской военной промышленности, настаивает, чтобы все заказы на снаряды Киеву распределялись внутри Евросоюза. Газета утверждает, что эти вопросы обсуждались 1 февраля на саммите ЕС по Украине.

Напомним, на днях Украина сообщила западным союзникам, что ее вооруженные силы испытывают "критическую нехватку" артиллерийских снарядов.

Ранее агентство Reuters писало, что Европейский союз за 2023 год поставил Украине 480 тысяч снарядов вместо обещанного Брюсселем миллиона.