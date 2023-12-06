Европейский союз за 2023 год поставил Украине 480 тысяч снарядов вместо обещанного Брюсселем миллиона.

Об этом пишет новостное агентство Reuters.

Издание подчеркивает, что ключевая инициатива Еврокомиссии по ускоренному производству снарядов, предусматривающая размещение контрактов через Европейское оборонное агентство, позволила произвести для украинской армии лишь около 60 тысяч боеприпасов.

Ранее в The Washington Post писали, что Южная Корея передала Украине больше артиллерийских снарядов, чем все европейские страны. Точная цифра поставленных снарядов не называется, но США оценили возможности общей поставки в 330 тысяч снарядов.

Война в Украине идёт уже 651-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжаются бои на Авдеевском направлении, в районе Марьинки и к югу от Бахмута. Также бои идут на Херсонском плацдарме ВСУ в Крынках и на юге Запорожской области.

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