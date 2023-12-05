Южная Корея передала Украине больше артиллерийских снарядов, чем все европейские страны вместе взятые.

Об этом сообщает The Washington Post.

155-мм снаряды начали поступать в начале года. Эти боеприпасы в свое время Сеулу передали США.

Точная цифра поставленных снарядов не называется, но США оценивали возможности поставок в 330 тысяч снарядов.

Такие данные приводятся в большой статье WP о контрнаступлении Украины.

Напомним, по данным СМИ, Украина запросила у США 17 миллионов снарядов во время визита главы Минобороны США Ллойда Остина в Киев.

Ранее мы писали, что Финляндия обещает нарастить производство артиллерийских боеприпасов для Украины. Переговоры по этому вопросу уже завершены и решение должны объявить в ближайшие недели.

Война в Украине идет уже 650-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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