Южная Корея передала Украине больше артиллерийских снарядов, чем все европейские страны - The Washington Post
Южная Корея передала Украине больше артиллерийских снарядов, чем все европейские страны вместе взятые.
Об этом сообщает The Washington Post.
155-мм снаряды начали поступать в начале года. Эти боеприпасы в свое время Сеулу передали США.
Точная цифра поставленных снарядов не называется, но США оценивали возможности поставок в 330 тысяч снарядов.
Такие данные приводятся в большой статье WP о контрнаступлении Украины.
Напомним, по данным СМИ, Украина запросила у США 17 миллионов снарядов во время визита главы Минобороны США Ллойда Остина в Киев.
Ранее мы писали, что Финляндия обещает нарастить производство артиллерийских боеприпасов для Украины. Переговоры по этому вопросу уже завершены и решение должны объявить в ближайшие недели.
Война в Украине идет уже 650-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.
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