Финляндия планирует нарастить производство артиллерийских боеприпасов для Украины
Финляндия обещает нарастить производство артиллерийских боеприпасов для Украины.
Об этом сообщил министр обороны Антти Хакканен изданию Iltalehte.
Переговоры по этому вопросу уже завершены и решение должны объявить в ближайшие недели.
"План готов. Сейчас объявлен план по значительному увеличению производства боеприпасов. Цель – поддержать Украину еще сильнее, чем сейчас. В то же время мы еще больше повышаем готовность Финляндии и Северного региона к производству боеприпасов", - говорит Хакканен.
"Финляндия может взять на себя роль, превышающую численность ее населения, в производстве боеприпасов для Украины", - говорит Хаккянен.
Ранее мы писали о том, что у США попросили 17 миллионов снарядов во время визита главы Пентагона в Киев.
Также мы писали, что, по данным СМИ, поставки снарядов Украине сократились более чем на треть после начала войны в секторе Газа.
Война в Украине идет уже 650-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военные аналитики пишут о продвижении россиян на флангах под Авдеевкой. Продолжаются и российские атаки под Бахмутом. Эксперты говорят, что в РФ начали применять мощные модернизованные "Шахеды", которые могут уничтожить половину здания. В одном из сбитых БПЛА обнаружили почти 40 кг термобарического заряда с тремя взрывателями.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.