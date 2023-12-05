Финляндия обещает нарастить производство артиллерийских боеприпасов для Украины.

Об этом сообщил министр обороны Антти Хакканен изданию Iltalehte.

Переговоры по этому вопросу уже завершены и решение должны объявить в ближайшие недели.

"План готов. Сейчас объявлен план по значительному увеличению производства боеприпасов. Цель – поддержать Украину еще сильнее, чем сейчас. В то же время мы еще больше повышаем готовность Финляндии и Северного региона к производству боеприпасов", - говорит Хакканен.

"Финляндия может взять на себя роль, превышающую численность ее населения, в производстве боеприпасов для Украины", - говорит Хаккянен.

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