Во вторник, 5 декабря, в Украине идет 650-й день войны с Россией.

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5 декабря

09.15 Во Львовской области три дрона под утро атаковали объект инфраструктуры, возник пожар, сообщает ОВА.

Есть "незначительные разрушения", но системы жизнеобеспечения области не повреждены. Люди не пострадали.

09.04 Армия РФ обстреливает центр Херсона.

08.10 Часть украинских дронов ночью атаковала нефтебазу под Феодосией, сообщают российские паблики.

Заявляется, что их сбила ПВО, но обломки одного упали на территорию базы. Резервуары ее пострадали.

07.55 Украина этой ночью сбила 10 из 17 "Шахидов", сообщают Воздушные силы.

Также был удар ракет С-300 по Харьковской и Донецкой областям.

07.50 Главное из сводки Генштаба ВСУ на утро

За прошедшие сутки произошло 73 боевых столкновения.

Всего враг нанес 8 ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 87 обстрелов из РСЗО.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли авиационный удар по Украине, применив 2 управляемые ракеты Х-59 и 22 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами ПВО Украины уничтожены 14 вражеских дронов и 1 ракета.

Также с началом текущих суток российские оккупанты снова нанесли авиационный удар по Украине, применив БпЛА типа Shahed-136/131. Последствия атаки уточняются.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 10 атак врага в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 11 атак противника в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области и Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 11 атак врага в районах Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Силы обороны отразили 18 атак противника в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 18 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили все атаки врага, пытавшегося восстановить утраченное положение в районах южнее Работино Запорожской области.

На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике.

На Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра.

07.31 Во время ночной дроновой атаки в зоне ответственности Сил обороны юга Украины подразделениями ПВО было уничтожено 4 БпЛА типа "Shahed-131/136":

2 в Николаевской области, по 1 в Херсонской и Винницкой.