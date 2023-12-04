Украина запросила у США 17 миллионов снарядов во время визита главы Минобороны США Ллойда Остина в Киев.

О этом, пишет "Украинская правда" со ссылкой на свои источники.

Как сообщает издание, при этом Остин, "мягко говоря, удивился, потому что во всем мире не собрать столько снарядов".

Как пишет "Украинская правда", всего украинские военные заявили, что для выхода на границы Украины 1991 года нужно 350-400 миллиардов долларов военной помощи.

Ранее Пентагон опровергал информацию СМИ, что поставки Украине снарядов упали на треть.

"Да, я видела эту историю. Послушайте, я бы так не заявляла. Мы смогли снабдить Украину тем, что ей нужно во время ее контрнаступления, и мы продолжим снабжать Украину тем, что ей нужно, пока она приближается к зиме", - заявила пресс-секретарь Минобороны США Сабрина Сингх на брифинге.

Также мы сообщали, что США намереваются выкупить у Греции 75 000 снарядов для артиллерии Украины. Об этом без ссылки на источник пишет греческое издание Ekathimerini. Цена сделки якобы оценена в 47 миллионов долларов. Обсуждаются закупки боеприпасов 105, 155 и 203 мм.

Ранее бойцы ВСУ под Авдеевкой рассказали, что тратят в 10 раз меньше снарядов, чем при обороне Бахмута.