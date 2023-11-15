ВСУ под Авдеевкой могут позволить себе тратить в 10 раз меньше снарядов, чем при обороне Бахмута и наступлении на юге.

Об этом воюющие там бойцы на условиях анонимности рассказали испанскому изданию El Pais.

Александр, командир подразделения, эксплуатирующего американскую гаубицу "Паладин" в 47-й бригаде, сообщил журналистам, что и весной в Бахмуте, и летом под Ореховым его бойцы выпускали по 100-150 снарядов в день. А сейчас в Авдеевке - всего 15. Из-за интенсивности использования гаубицы теряют точность. Если летом его "Паладин" имел погрешность в семь метров, то сейчас - 70.

Также россияне копают более безопасные и масштабные окопы и имеют большое преимущество по дронам: в небе может быть одновременно до 300 российских единиц БПЛА. "Орланы" отслеживают ситуацию, а "Ланцеты" наносят удары.

Самая большая опасность под Авдеевкой сейчас - перерезание железной дороги на севере. ВСУ защищают ее на возвышении, но армия РФ уже получила доступ к трехкилометровому участку.

"У них нет контроля, за день мы можем там по три раза занять и сдать позиции, бои идут на 30 метрах. Они продолжают приходить взводами по 10–15 человек. Они не перестают нападать на нас", - говорит боец Иван.

По его словам, потери с российской стороны неисчислимы, но и с украинской стороны тоже очень высокие. Иван потерял весь свой взвод: 17 его товарищей были убиты и взяты в плен.

Украинские бойцы называют российян "зомби". Говорят, они идут волнами на смерть под страхом казни со стороны своего начальства. Бывали случаи, когда россияне подрывали себя гранатами, чтобы не сдаваться в плен.

При этом эмоционально обороняться в Авдеевке хуже, чем было летом наступать.

"Приходится молиться, укрывшись в окопе четыре дня, пока длится эстафета, чтобы их артиллерия не убила тебя. А затем отражать нападение и еще одно нападение пехоты", - рассказывают бойцы.

Ранее сегодня газета Bild написала, что армия РФ продвинулась до железнодорожной ветки на севере Авдеевки.

А журналист Владимир Даценко сообщил, что армия РФ ежемесячно получает в среднем в три раза больше военной техники, чем ВСУ.