Армия РФ ежемесячно получает в среднем в три раза больше военной техники, чем ВСУ - инфографика
Армия РФ ежемесячно получает в среднем в три раза больше танков, БМП, самоходной артиллерии и другой техники, чем ВСУ.
Такую инфографику на основании открытых данных публикует журналист Владимир Даценко.
Согласно этим данным, за последние 10 месяцев войны ВСУ получали:
- ВСУ 28 танков в месяц, тогда как РФ - 100.
- ВСУ35 БМП\БТР, РФ - 100.
- Самоходной артиллерии - 7, РФ - 50.
- Обычной артиллерии - 13 против более 200.
- РСЗО Украина вообще перестала получать, тогда как РФ получает более 23 единиц ежемесячно.
- Ракеты Украине дают десятками, РФ их производит более 2 тыс.
- По поставкам снарядов превосходство более чем в 2 раза.
"В целом мы видим, что усилия Запада по поставкам тяжелого вооружения в первый год были значительно больше и достигли пика в январе-феврале 2023 года. Дальнейшие поставки оружия в Украину столкнулись с двумя основными проблемами: отсутствие четкой стратегии поддержки Украины после начала контрнаступления; блокировка финансирования из-за политических процессов внутри стран", - пишет Даценко.
Журналист отмечает, что Украина теряет меньше техники, западные образцы более эффективны, а недостаток одного вида вооружения можно компенсировать другими возможностями. Такими как глубокие удары, которые разрушают логистику.
Главным преимуществом РФ остается господство в воздухе. У Украины есть преимущество в дальнобойной артиллерии.
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