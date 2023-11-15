Армия РФ ежемесячно получает в среднем в три раза больше танков, БМП, самоходной артиллерии и другой техники, чем ВСУ.

Такую инфографику на основании открытых данных публикует журналист Владимир Даценко.

Согласно этим данным, за последние 10 месяцев войны ВСУ получали:

ВСУ 28 танков в месяц, тогда как РФ - 100.

ВСУ35 БМП\БТР, РФ - 100.

Самоходной артиллерии - 7, РФ - 50.

Обычной артиллерии - 13 против более 200.

РСЗО Украина вообще перестала получать, тогда как РФ получает более 23 единиц ежемесячно.

Ракеты Украине дают десятками, РФ их производит более 2 тыс.

По поставкам снарядов превосходство более чем в 2 раза.

"В целом мы видим, что усилия Запада по поставкам тяжелого вооружения в первый год были значительно больше и достигли пика в январе-феврале 2023 года. Дальнейшие поставки оружия в Украину столкнулись с двумя основными проблемами: отсутствие четкой стратегии поддержки Украины после начала контрнаступления; блокировка финансирования из-за политических процессов внутри стран", - пишет Даценко.

Журналист отмечает, что Украина теряет меньше техники, западные образцы более эффективны, а недостаток одного вида вооружения можно компенсировать другими возможностями. Такими как глубокие удары, которые разрушают логистику.

Главным преимуществом РФ остается господство в воздухе. У Украины есть преимущество в дальнобойной артиллерии.

Ранее сообщали, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall заключил с Украиной контракт на поставку 25 танков Leopard 1A5, пяти бронированных машин Bergepanzer 2 и двух танков для обучения военных.

Война в Украине идет уже 630-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российская армия усилила штурмы на ряде направлений: под Авдеевкой, Купянском и Донецком. Продолжаются бои вокруг Крынок на левобережье Херсонской области. Там без существенных изменений.

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