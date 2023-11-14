Немецкий оборонный концерн Rheinmetall заключил с Украиной контракт на поставку 25 танков Leopard 1A5, пяти бронированных машин Bergepanzer 2 и двух танков для обучения военных.

Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Заказ стоимостью десятки миллионов евро профинансирует немецкое правительство. Контракт также включает обучение, логистику, поставку запасных частей, техническое обслуживание и другие вспомогательные услуги.

Поставки техники ожидаются в 2024 году.

Сейчас Rheinmetall проводит капитальный ремонт техники.

Ранее сегодня ФРГ объявила об очередном военном пакете для Украины, в который вошли 10 танков Leopard 1 A5, 14 вездеходов Bandvagn 206 и пять гусеничных санитарных машин Warthog.

Война в Украине идет уже 629-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Поступает все больше информации о том, что россияне активизировались под Бахмутом. Под Авдеевкой продолжаются российские атаки из Красногоровки к северу от города. В Херсоне вчера снова был масштабный обстрел. Погибли три человека, пятнадцать ранены.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.