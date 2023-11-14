Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине, в который вошли танки Leopard 1A5.

Об этом сообщается на сайте правительства ФРГ.

Вот полный состав пакета:

- 10 танков Leopard 1A5;

- 14 гусеничных вездеходов Bandvagn 206;

- 5 медицинских вездеходов (Carrier Warthog);

- 1 020 снарядов калибра 155-мм;

- 1 машина для разминирования Wisent 1;

- 10 БПЛА-разведчиков Vector;

- 10 тысяч защитных очков;

- 14 радаров GO12;

- 3 автомобиля для патрулирования;

- 4 тягача 8x8 HX81 и 4 полуприцепа;

- 16 грузовиков Zetros;

- 13 грузовиков MAN TGS;

- 1,4 млн патронов.

Ранее мы писали о том, что промедление с поставками западной помощи ухудшает ситуацию на фронте в Украине.

А также, что министр обороны Германии считает, что Евросоюз не сможет передать Украине обещанный миллион боеприпасов.

Война в Украине идет уже 629-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Поступает все больше информации о том, что россияне активизировались под Бахмутом. Под Авдеевкой продолжаются российские атаки из Красногоровки к северу от города. В Херсоне вчера снова был масштабный обстрел. Погибли три человека, пятнадцать ранены.

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