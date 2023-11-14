Война в Украине "идет не очень хорошо" из-за промедления с западной помощью. Проблема с выделением американской помощи Украине, вероятно, будет только усугубляться.

Об этом анонимно заявил сотрудник Конгресса США изданию Newsweek.

"Я думаю, что проблема существует, и я ожидаю, что проблема будет расти. Давайте посмотрим правде в глаза: война в Украине идет не очень хорошо. Чтобы Украина одержала победу таким способом, который, очевидно, является победой, а не тем, что мы просто пытаемся притвориться, что это победа, Соединенным Штатам необходимо не только придерживаться выбранного курса, нам нужно ускорить его на порядок. К сожалению, я не вижу, чтобы мы это делали. Это уровень приверженности и ясного лидерства в отношении угрозы, которую, возможно, мы не видели в Америке со времен конца холодной войны", - заявил источник издания.

Он считает, что предвыборная кампания Дональда Трампа только углубит разногласия в США по поводу помощи Украине, потому что он будет озвучивать "всевозможные напыщенные обвинения".

"Так что да, есть проблема", - добавил собеседник Newsweek.

Напомним, накануне помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что нежелание Палаты представителей утвердить запрос администрации президента Джо Байдена о поддержке Украины усложняет предоставление помощи Киеву.

Перед этим в Белом доме сообщили, что США израсходовали уже 96% средств, выделенных на все направления поддержки Украины с начала российского вторжения, включая поставки оружия.