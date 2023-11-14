Нежелание Палаты представителей США утвердить запрос администрации президента США Джо Байдена о поддержке Украины усложняет предоставление помощи Киеву.

Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге.

"Это уже влияет на нашу возможность передавать Украине то, что им нужно, и этот эффект будет только усиливаться", - сказал Салливан журналистам.

Напомним, в Белом доме заявили, что США израсходовали уже 96% средств, выделенных на все направления поддержки Украины с начала российского вторжения, включая поставки оружия.

Также помощница главы Агентства по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки заявила, что у властей США закончились средства для прямой бюджетной поддержки Украины. Без новых ассигнований гуманитарная помощь может прекратиться.

В свою очередь глава евродипломатии Жозеп Боррель сказал, что помощь США Украине, вероятно, сократится, поэтому страны Евросоюза должны быть политически готовы ее компенсировать.

Тем временем в Украине говорят, что к 2024 году в бюджете без помощи Запада будет не хватать 29 млрд долларов.