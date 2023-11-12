В США продолжаются баталии по поводу помощи Украине. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон вчера представил законопроект о финансировании правительства, которое с пятницы может лишиться средств (наступит так называемый "шатдаун").

Об этом пишет издание The Hill.

Сейчас США живут по временному бюджету, который Джонсон предлагает продлить до 19 января. При этом в законопроекте спикера не оказалось денег ни для Украины, ни для Израиля.

Финансирование Украины, по словам Джонсона, следует рассматривать независимо от другой иностранной помощи.

В Белом доме уже назвали законопроект спикера "несерьёзным".

Напомним, 1 октября президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования правительства США на 45 дней, в который не входит помощь Украине. Ранее его утвердили обе палаты Конгресса США.

Ранее в Белом доме заявили, что США израсходовали уже 96% средств, выделенных на все направления поддержки Украины с начала российского вторжения, включая поставки оружия.

А в USAID заявили, что у властей США закончились деньги для прямой бюджетной поддержки Украины.