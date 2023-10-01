Президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования правительства США на 45 дней, в который не входит помощь Украине.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

Ранее его утвердили обе палаты Конгресса США.

Теперь шатдауна (приостановки работы правительства) не будет.

Это победа республиканцев, которые продавили по итогу исключение из бюджета финансирования Украины (против чего изначально были Байден и демократы).

Байден теперь призывает конгрессменов принять отдельный законопроект о поддержке Украины. Когда это будет и в каком объеме - пока неизвестно.

Напомним, вчера нижняя палата Конгресса приняла законопроект Республиканской партии о предотвращении остановки работы правительства. Из законопроекта убрали помощь Украине, что обеспечило голоса республиканцев.

Также мы сообщали, что президент США Джо Байден остался в Вашингтоне на выходные, чтобы не допустить шатдауна.

Кроме того, вчера Белый дом США запустил обратный отсчёт до возможной остановки работы правительства. Сообщение с оставшимся временем до шатдауна было опубликовано на странице Белого дома в соцсети X (ранее Twitter).