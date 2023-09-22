Обучение солдат и поставка американского оружия Украине не прекратятся, если в США с 1 октября наступит шатдаун из-за непринятия бюджета на следующий год в ближайшие дни.

Об этом заявил заявил представитель Министерства обороны Крис Шервуд, передает CNN.

"Операция Atlantic Resolve является исключенной деятельностью в случае прекращения правительством ассигнований", — сказал он.

Данная программа была запущена в 2014 году и направлена на поддержку Украины и укрепление восточного фланга НАТО.

Ранее Крис Шервуд говорил, что приостановка работы правительства может сорвать помощь США Украине, поскольку на это "могут повлиять увольнения персонала и приостановка Министерством обороны" деятельности, которая считается несущественной для США.

Сообщается, что решение защитить поддержку Украины в случае шатдауна было принято во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон.

Ранее появились сведения, что республиканцы Конгресса США хотят сократить помощь Украине.

Война в Украине идет уже 576-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 575-го дня. РФ провела одну из крупнейших за последнее время ракетных атак по Украине. Было выпущено 43 крылатых ракет воздушного базирования. Сбить смогли 38. Ракеты запускали в несколько волн по разным направлениям, постоянно меняя курс. Крупный ущерб ракеты нанесли Киеву. В Киевской области под удар попало предприятие. В Ровно под удар попал объект энергетики. Прилет был в Дрогобыче Львовской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.