США, Китай и РФ, вероятно, готовятся к первым за почти 30 лет ядерным испытаниям.

Так считают опрошенные CNN эксперты.

Вывод делается на основании спутниковых снимков, которые показывают возросшую активность на ядерных полигонах в этих трех странах: в китайском Синьцзяне, российском архипелаге Новая Земля и в американской пустыне Невада.

За последние годы на фоне усиления конфронтации там построили новые объекты и вырыли новые туннели на ядерных полигонах.

"Мы видим действительно много намеков на то, что Россия, Китай и США могут возобновить ядерные испытания", - заявил Джеффри Льюис, адъюнкт-профессор Центра исследований нераспространения Джеймса Мартина.

Ядерные испытания не проводились этими странами после подписания соответствующего договора в 1996 году. Хотя США и Китай его так и не ратифицировали.

"Совершенно очевидно, что все три страны вложили много времени, усилий и денег не только в модернизацию своих ядерных арсеналов, но и в подготовку видов деятельности, которые потребуются для проведения испытаний", - комментирует ситуацию полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон.

Эксперты видят в этом угрозу начала новой гонки ядерных вооружений в период кризиса отношений между США с одной стороны и РФ с Китаем с другой. Это означает как минимум трату огромных средств на сомнительные цели.

Напомним, весной в США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боевой части.

Перед этим Россия завершила испытания системы запуска торпед "Посейдон", способных нести ядерный боезаряд.