Глава Комитета начальников штабов США Марк Милли анонсировал зимнее наступление ВСУ.

"ВСУ продвигаются очень медленно и очень целенаправленно, сохраняя живую силу. Всем критикам скажу, что есть еще много времени, пока погода будет оставаться пригодной для ведения боевых действий, есть еще много боеспособных сил. И украинцы совершенно не намерены останавливаться. Они будут идти до тех пор, пока не будет достигнута конечная цель. У украинцев нет намерений прекращать боевые действия зимой", – заявил он.

Ранее мы писали о том, что в G7 признали, что Россия перевела войну в Украине в долгосрочную перспективу.

А также, что, по данным британской разведки, РФ сократила расход ракет, чтобы возобновить удары против энергосистемы Украины зимой.

Война в Украине идет уже 573-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 572-го дня. Главной новостью дня о контрнаступлении ВСУ стало подтверждение взятия Клещеевки, что к югу от Бахмута. Однако несмотря на успехи украинских военных, у села продолжаются ожесточенные бои. Также резонанс вызвало интервью главы ГУР о перспективах войны. По прогнозу Кирилла Буданова, операция по разрыву сухопутных связей между Россией и Крымом - то есть контрнаступление на юге - может быть завершена еще до зимы.

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