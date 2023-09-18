Анализируем ситуацию на 572-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте

Вчера вечером Украина сообщила об освобождении Клещеевки к югу от Бахмута. Это подтвердили все уровни командования, вплоть до Владимира Зеленского.

При этом Генштаб ВСУ в своих сводках пишет, что россияне пытаются отбивать Андреевку, где украинцы уже подняли флаг, и контратакуют в районе Клещеевки.

Позже постоянные контратаки подтвердил командующий Сухопутных войск Сырский.

"Эти, небольшие, на первый взгляд населенные пункты, были важными элементами оборонительного рубежа врага, протянувшегося от Бахмута до Горловки. В результате успешных действий наших войск была пробита линия обороны врага, которую он пытался закрыть, бросая в бой все имеющиеся резервы", - сказал командующий.

По поводу прорыва обороны россиян - пока нет данных о том, что ВСУ вышли на оперативный простор через позиции противника. Военные телеграм-каналы РФ утверждают, что россияне обороняются по линии железной дороги, которая проходит восточнее Клещеевки и Андреевки. Также часть из них по-прежнему утверждает, что у украинской армии нет полного контроля над обоими поселками.

Собственно, какова реальная ситуация станет понятно по тому как дальше будут развиваться события. Если украинские войска от Клещеевки и Андреевки осуществят глубокий прорыв обороны противника, охватывая Бахмут с юга, то действительно можно будет говорить о выходе ВСУ на оперативный простор. Если же последуют новые длительные позиционные бои, то это будет означать, что кардинально ситуация на этом участке фронта не поменялась.

На южном фронте особых изменений ситуации нет. Но интересна ремарка президента Зеленского относительно российских линий обороны, которые ВСУ пытаются прорвать под Работино уже четвертый месяц.

2 сентября командующий группировкой "Таврия" Александр Тарнавский Александр Тарнавский заявил, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на юге и "дальше должно быть легче". По его словам, вторая и третья линии у РФ укреплены гораздо слабее, поэтому прорвать их будет проще.

То есть, судя из слов Тарнавского, главный прорыв на фронте Украина уже совершила. Однако, сегодня вышло интервью Владимира Зеленского, из которого следует, что ситуация немного иная.

Президент заявил, что это вопрос будущего - ВСУ планируют "мощно" прорвать российскую оборону.

"Мы этого очень хотим - прорвать линию обороны. Нелегкий путь. Это будет, я уверен. Я не могу сказать, где быстрее, я не могу об этом говорить... потому что знаю, где мы собираемся прорвать и мощно прорвать", - сказал Зеленский в интервью CBS news.

Напомним, что основное направление, где наступает Украина, это участок Работино-Вербового в сторону Токмака. Именно там говорилось о преодолении первой линии российской обороны.

Владимир Зеленский в интервью CBS дал и другие оценки контрнаступлению - например, заявил, что оно "не очень быстрое", но оно необходимо, чтобы "не давать передышки Путину".

"Нужно сколько можно деоккупировать территорию, идти вперед. Даже если это меньше, чем полмили, или 100 метров — нужно это делать. Не давать покоя Путину. Не давать покоя врагу", - заявил он.

"Это сложная ситуация. Я буду с вами абсолютно откровенным. У нас есть инициатива. Это плюс. Мы остановили российское наступление и перешли в контрнаступление. И несмотря на это, оно не очень быстрое. Важно, что мы ежедневно продвигаемся вперед и освобождаем территории", - добавил украинский президент.

По его словам, сейчас бои перешли главным образом в стадию артиллерийских дуэлей, в которых Украина и Россия выпускают по 40 000 снарядов в день.

Также оценки контрнаступлению звучали за океаном.

Атаки на юге не позволят добиться полного возвращения потерянных территорий, заявил председатель комитета начальников штабов США Марк Милли.

"Наступление, хоть и значительное, имеет операционные и тактические цели, которые ограничены. Даже если они и будут целиком достигнуты, то не позволят полностью выбить россиян, что является более широкой стратегической целью Зеленского", - сказал Милли.

При этом он отказался сказать, сколько времени может понадобиться Украине для достижения своих целей. По его словам, это будет "довольно продолжительным". Текущее контрнаступление Милли охарактеризовал как "длительное, тяжелое и кровавое".

Обстрелы

Сегодня днем в Донецке был прилет по зданию, где расположен офис "главы ДНР" Пушилина. Это центр города, вблизи бульвара Пушкина.

Судя по публикуемым видео, пострадала крыша здания и верхние элементы фасада.

Пушилин в результате удара не пострадал. Он записал видео, заявив, что, по предварительным данным, раненных и пострадавших нет (судя по всему, "глава ДНР", также как и большая часть работников его "администрации", работают в укрытиях, а не в здании на бульваре Пушкина).

Российские паблики пишут, что удар по центру Донецка наносился "Хаймарсами" из района Константиновки. Украина этого не подтверждала.

По данным командования ВСУ, за ночь россияне пустили по Украине 24 "Шахида" в направлении Николаевской и Одесской областей. Из них сбито 18. Также ВСУ, как заявляют Воздушные силы, сбили все 17 крылатых ракет воздушного базирования, которые находились в пределах Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областей.

То есть, как минимум шесть беспилотников нашли свои цели. Из официальных сообщений известно, что под удар попал район Дуная в Одесской области.

"Снова под ударом было Подунавье. Зафиксировано попадание в рекреационную инфраструктуру Вилковской общины. Возник пожар, который оперативно ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала", - заявили Силы обороны юга.

Также РФ нанесла удар в направлении острова Змеиный.

В Хмельницкой области был снова атакован аэродром в Станоконстантинове, откуда запускается украинская авиация со Storm Shadow. О поражении объекта власти не сообщали, но местные паблики пишут об осколках, залетавших в квартиры.

Этой ночью РФ задействовала "беспрецедентное" количество авиации для атаки Украины, сообщил представитель Воздушных сил Юрий Игнат.

"Несколько десятков бортов. Нетипично именно в ночное время находились в воздушном пространстве. Это и беспилотники, и тактическая авиация, которые атаковали Украину вместе крылатыми ракетами и "Шахедами". Активность авиации была высокой", - заявил спикер.

Минобороны РФ в свою очередь утверждает, что россияне этой ночью били по местам хранения дальнобойных ракет Storm Shadow, "боеприпасов с обедненным ураном и центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ".

Заявлено, что все объекты поражены, но Украина, как писалось выше, этого не подтверждает.

Военные телеграм-каналы сегодня опубликовали фото российской подлодки "Ростов-на-Дону", поврежденной 13 сентября в результате ракетного удара по судоремонтному заводу в Севастополе.

Военно-морские эксперты, опрошенные группой Conflict Intelligence Team, считают, что лодка подлежит восстановлению. Но непонятно, будут ли российские власти тратить деньги на ее доставку в Санкт-Петербург, где такой ремонт можно произвести.

Военные перспективы

Помимо Зеленского, интервью западной прессе дал глава ГУР Кирилл Буданов. Он заявил журналу The Economist следующее:

1. Операция по разрыву сухопутных связей между Россией и Крымом - то есть, контрнаступление на юге - может быть завершена еще до зимы.

При этом издание отмечает, что Буданов "не в настроении обсуждать продолжающееся контрнаступление" и считает, что есть еще больше месяца до наступления распутицы.

2. Буданов признал, что Украина при контрнаступлении, "возможно, уже привлекла ограниченное количество сил своих резервных войск". Но Россия, по его мнению, уже тратит резервы, которые не планировала расходовать до конца октября.

Глава ГУР считает, что у РФ "абсолютно нет стратегического резерва".

3. Буданов считает, что российская экономика продержится только до 2025 года, а поток оружия иссякнет в 2026 году, "возможно, раньше".

The Economist тут делает ремарку, что "доказательства, подтверждающие его утверждения, неоднородны". В целом пока западная пресса довольно скептически оценивает эффект от санкций - учитывая, что к ним не присоединись крупнейшие экономики Азии, Африки и Латинской Америки.

При этом сейчас дорожает нефть, поэтому в августе доходы РФ от ее экспорта выросли по сравнению с июлем на 11,8% - до $17,1 млрд. В частности, нефть российской марки Urals в августе торговалась в районе 70 долларов за баррель, что на 10 долларов выше ценового потолка, установленного Западом.

Путин уже заявил сегодня, что нефтегазовые доходы бюджета РФ в июле-августе восстановились до уровня прошлого года.

Возвращаясь к Буданову - глава украинской разведки признает, что Украина рискует истощить и свои собственные ресурсы. "Мы зависим от внешних игроков. Россия во многом зависит от самой себя", - заявил он.

4. Буданов не согласен с теорией, что на Западе истощаются запасы оружия. "Пока еще абсолютно не предрешено, как долго Запад сможет обеспечивать нас достаточными ресурсами. Склады в западных странах не совсем пусты. Неважно, что кто-то говорит", - заявил глава ГУР, заочно полемизируя с теми экспертами на Западе, которые говорят об истощении военных излишков для помощи Украине.

5. Глава ГУР не считает, что Россия сдастся, и что Украина сможет провести "парад победы в Москве".

Буданов "не ожидает, что его враг когда-нибудь сдастся по своему выбору", передает слова разведчика издание. "По его словам, война была константой для России на протяжении всей ее истории".

При этом "формула победы" Буданова следующая: "Мы понимаем, что не закончим войну парадом победы в Москве. Но Москва не должна когда-либо надеяться провести такой парад в Киеве".

6. Украина работает над стратегией "сдерживания и возмездия" в случае возобновления ударов по украинской инфраструктуре зимой. "Пусть начнут. Они также получат ответ", - заявил Буданов.

Ту же тему затронул в своем интервью Владимир Зеленский. С одной стороны он заявил, что удары украинских ударов по территории РФ происходят не по его приказу. С другой - дал понять, что это ответ на российские обстрелы Украины.

Приведем этот диалог:

"– Удары беспилотников по России наносятся по вашему приказу?

– Нет.

– Не по вашему приказу?

– Ну, вы знаете...

– Как это происходило?

– Вы знаете, что мы не стреляем по территории Российской Федерации.

– Какой сигнал посылается этими ударами беспилотников по России?

– Вы знаете, что мы используем оружие наших партнеров только на территории Украины. И это действительно так. Но это не карательные операции, которые они проводят, убивая мирных жителей. Но Россия должна знать, что где бы она ни находилась, какое бы место они ни использовали для запуска ракет, чтобы нанести удар по Украине, Украина имеет полное моральное право направить туда ответ. Мы отвечаем им, говоря: "Ваше небо не так хорошо защищено, как вы думаете". Они должны знать, что если вы отключаете нам электричество, лишаете нас электроэнергии, лишаете нас воды, лишаете нас бензина, то вы должны знать, что мы имеем право это сделать".

То есть, в преддверии зимы Украина дает понять, что будет действовать зеркально, если РФ снова начнет наносить удары по электростанциям. О таких планах Москвы в последнее время все настойчивее говорят на Западе.

Но пока неизвестно, намеревается ли Россия возобновить ракетную кампанию, аналогичную тому что было зимой 2022-2023 годов. Особого влияния на фронт она не возымела, да и энергетика, несмотря на все проблемы, сумела выстоять.

Напомним, что весной, когда РФ прекратила такие обстрелы, западные СМИ и аналитики писали, что Москва решила сосредоточиться на военных целях для своих ракетных ударов.

И непонятно, решится ли Россия на новый погром украинской энергетики - учитывая, что и Украина теперь имеет дальнобойные дроны, которые смогут бить по российским электростанциям.

В Украине появится электронный реестр призывников. Будут ли электронные повестки?

Важная новость в контексте перспектив мобилизации в Украине: в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о создании в Украине электронного реестра военнообязанных.

Его авторы - группа депутатов, включая руководителей фракций "Слуга народа" и "Европейская солидарность" (Давид Арахамия, Петр Порошенко, Ирина Геращенко, Евгения Кравчук и другие).

Законопроект предлагает сделать реестр военнообязанных электронным (это изменение прописано в первой статье законопроекта) и открыть для Минобороны доступ к сведениям обо всех военнообязанных гражданах Украины 17-60 лет в различных государственных реестрах.

В случае принятия законопроекта реестр военнообязанных сможет получать информацию в электронном виде о военнообязанных от целого ряда госведомств, в частности, Налоговой службы, Минздрава, Минюста, МВД, ЦИК, Госмиграционной службы и прочих.

Также будут существенно расширены сами данные, которые будут передавать в реестр госорганы.

Например, Министерство здравоохранения может передавать номера средств связи и адреса электронной почты военнообязанных и сведения о их состоянии здоровья. МВД передаст данные о наличии или отсутствии судимости, разрешении на владение оружием, информацию о водительском удостоверении. Налоговая подаст данные о занятости военнообязанного (включая место работы и должность военнообязанного).

Также законопроект предусматривает создание электронного кабинета военнообязанного, где будет содержаться вся эта информация.

В законопроекте нет четко прописанной нормы, что через этот электронный кабинет военнобязанным начнут рассылать повестки, которые будут считаться полученными после их появления в реестре (подобная норма уже внедрена в России). Но техническую базу под такое решение (если оно будет принято) данный законопроект подготавливает.

Подробнее о том, будут ли введены в Украине электродные повестки мы писали здесь.

Зерно

В Польше сегодня заявили, что не пустят Украину в Евросоюз, если не будет решен вопрос экспорта зерна.

"Если мы сегодня не создадим эти инструменты, Польша точно не согласится на вступление Украины (в Евросоюз). Сегодня нам необходимо создавать инструменты, потому что с украинской продукцией мы проживем дольше. Когда Польша вступила в Евросоюз, нам пришлось выполнить условия. И эти условия нам были навязаны очень жестко. И мы должны поставить условия для Украины", - заявил министр сельского хозяйства Роберт Телус.

Он считает, что польское эмбарго на украинскую агропродукцию "строит возможность вступления Украины в Европейский Союз".

"На той базе, которая существует на данный момент, польское сельское хозяйство никогда не победит украинское сельское хозяйство. Там несколько сотен тысяч ферм. Это совсем другое сельское хозяйство, поэтому наша позиция настолько сильна", - говорит министр.

"Страна" еще в апреле писала, что в случае вступления Украины в ЕС, Киев станет не союзником Польши, а ее главным конкурентом. Как минимум в экономическом плане. И прогнозировали, что через некоторое время поляки станут одними из главных «евроскептиков» относительно вступления Украины в ЕС, выдвигая предельно жесткие условия Киеву на пути евроинтеграции.

Тем временем Украина планирует уже сегодня подать жалобу в ВТО по поводу односторонних запретов Польши, Словакии и Венгрии на импорт украинской агропродукции, сообщил Bloomberg замминистра экономики Тарас Качка.

Власти также обдумывают возможные ответные меры, если к пятнице ограничения не будут сняты. В частности, может быть запрещен импорт лука и яблок из Польши, а также автомобилей из Венгрии.

Венгрия, к слову, не просто продлила эмбарго на украинскую агропродукцию, а дополнительно запретила ввоз еще 25 продуктов, которые ранее не обсуждались, включая мясо.

Сообщается, что эмбарго этих стран также замедлили транзит украинских товаров через их территорию в остальную часть ЕС.

Видимо, чтобы решить эту проблему Зеленский и Дуда встретятся в Нью-Йорке 19 сентября.

При этом Украина пытается организовать экспорт зерна морем, которое РФ пытается блокировать. Уже пятое судно успешно прошло по временному черноморскому коридору, открытому Украиной после выхода РФ из зерновой сделки.

15 сентября Мининфраструктуры сообщило, что балкер PUMA (Каймановы острова), загруженный 16 тысячами тонн металла и 14 тысячами тонн рапса, вышел из морского порта Одессы и направился в Босфор по временному коридору, в котором не участвует РФ.

Данные портала Marine Traffic свидетельствуют, что судно уже достигло порта Стамбула.

Отметим, что коридор работает и в обратном направлении. На выходных в порт Черноморск вошли два грузовых судна под флагом Палау.