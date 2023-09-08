Цифровая мобилизация. Появятся ли в Украине электронные повестки
Одно из первых программных заявлений нового министра обороны Украины Рустема Умерова касалось цифровизации воинского учета, что может иметь далеко идущие последствия для миллионов украинцев.
Умеров упомянул цифровизацию, выступая в Верховной Раде ещё в качестве кандидата в министры.
"Задача: цифровизировать все процессы, запустить единый реестр призывников, который исключит какие-либо коррупционные риски. Все, что можно оцифровать, должно быть оцифровано. Вся информация о воине должна быть в digital: электронный военный билет, цифровизация ВВК и госпиталей, электронный журнал, отчет для военных", - сказал Умеров с трибуны парламента.
Несмотря на то, что Умеров подал эти инициативы как, в первую очередь, борьбу с коррупцией, очевидно, что основная задача - ускорить и упростить набор новобранцев в армию.
Это напоминает то, что уже реализовано в России: там внедряют единый электронный реестр призывников, а также систему рассылки повесток через портал "Госуслуги" (аналог "Дии"). Причем самой главной новацией метода электронного призыва стал принцип, по которому повестка считается врученной после того, как она появилась в электронном реестре.
То есть не важно, получил призывник ее лично в руки в бумажном виде или же через "Госуслуги", все равно она считается врученной и с момента ее появления в реестре гражданину запрещен выезд за пределы РФ, а в случае неявки в военкомат в обозначенный срок грозит поражение в правах и различные меры принуждения.
Отметим, что ни Умеров, ни кто-либо еще из украинских официальных лиц не подтверждал, что предлагаемый к запуску электронный реестр призывников означает реализацию аналогичной российской схемы призыва, то есть когда повестка считается врученной после появления в реестре, а сами повестки рассылаются через "Дию". Более того, планы насчет рассылки повесток через "Дию", слухи о которых периодически возникали, власти неоднократно опровергали.
Однако нельзя исключать, что возрастающая потребность в новых бойцах по мере увеличения потерь и затягивания войны побудит украинские власти перенять российский опыт.
Тем более что от внедрения электронного реестра до электронных повесток, по сути, один шаг - при условии, естественно, принятия для этого нормативно-законодательной базы.
Причем, если будет внедрен принцип "повестка вручена с момента появления в электронном реестре", то это сделает бессмысленным отключение потенциальными призывниками "Дии" - все равно это уже не поможет.
Если же электронные повестки так и не решатся внедрять, то электронный реестр, который интегрирован с другими системами "Дии", сам по себе сможет содержать всю исчерпывающую информацию о призывнике. А именно адрес, актуальный телефон, состояние здоровья (недавно как раз сообщалось об интеграции ВВК и медицинских баз, которые хранятся в системе E-Health) и тому подобные данные.
Это также может упростить работу военкомов по поиску претендентов на мобилизацию.
Другой вопрос, что даже если будут реализованы самые жесткие варианты с внедрением электронных повесток, это еще не гарантирует, что призывники прибудут в военкомат. Им, конечно, можно угрожать уголовной ответственностью или же, например, блокировкой банковских счетов. Но многие нежелающие идти служить просто лягут на дно, обнулят свои счета и будут пользоваться карточками жен, родителей, друзей и прочих родственников. Либо утроят усилия по поиску способа нелегально уехать за пределы Украины.