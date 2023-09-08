Одно из первых программных заявлений нового министра обороны Украины Рустема Умерова касалось цифровизации воинского учета, что может иметь далеко идущие последствия для миллионов украинцев.

Умеров упомянул цифровизацию, выступая в Верховной Раде ещё в качестве кандидата в министры.

"Задача: цифровизировать все процессы, запустить единый реестр призывников, который исключит какие-либо коррупционные риски. Все, что можно оцифровать, должно быть оцифровано. Вся информация о воине должна быть в digital: электронный военный билет, цифровизация ВВК и госпиталей, электронный журнал, отчет для военных", - сказал Умеров с трибуны парламента.

Несмотря на то, что Умеров подал эти инициативы как, в первую очередь, борьбу с коррупцией, очевидно, что основная задача - ускорить и упростить набор новобранцев в армию.

Это напоминает то, что уже реализовано в России: там внедряют единый электронный реестр призывников, а также систему рассылки повесток через портал "Госуслуги" (аналог "Дии"). Причем самой главной новацией метода электронного призыва стал принцип, по которому повестка считается врученной после того, как она появилась в электронном реестре.

То есть не важно, получил призывник ее лично в руки в бумажном виде или же через "Госуслуги", все равно она считается врученной и с момента ее появления в реестре гражданину запрещен выезд за пределы РФ, а в случае неявки в военкомат в обозначенный срок грозит поражение в правах и различные меры принуждения.

Отметим, что ни Умеров, ни кто-либо еще из украинских официальных лиц не подтверждал, что предлагаемый к запуску электронный реестр призывников означает реализацию аналогичной российской схемы призыва, то есть когда повестка считается врученной после появления в реестре, а сами повестки рассылаются через "Дию". Более того, планы насчет рассылки повесток через "Дию", слухи о которых периодически возникали, власти неоднократно опровергали.

Однако нельзя исключать, что возрастающая потребность в новых бойцах по мере увеличения потерь и затягивания войны побудит украинские власти перенять российский опыт.

Тем более что от внедрения электронного реестра до электронных повесток, по сути, один шаг - при условии, естественно, принятия для этого нормативно-законодательной базы.

Причем, если будет внедрен принцип "повестка вручена с момента появления в электронном реестре", то это сделает бессмысленным отключение потенциальными призывниками "Дии" - все равно это уже не поможет.

Если же электронные повестки так и не решатся внедрять, то электронный реестр, который интегрирован с другими системами "Дии", сам по себе сможет содержать всю исчерпывающую информацию о призывнике. А именно адрес, актуальный телефон, состояние здоровья (недавно как раз сообщалось об интеграции ВВК и медицинских баз, которые хранятся в системе E-Health) и тому подобные данные.

Это также может упростить работу военкомов по поиску претендентов на мобилизацию.

Другой вопрос, что даже если будут реализованы самые жесткие варианты с внедрением электронных повесток, это еще не гарантирует, что призывники прибудут в военкомат. Им, конечно, можно угрожать уголовной ответственностью или же, например, блокировкой банковских счетов. Но многие нежелающие идти служить просто лягут на дно, обнулят свои счета и будут пользоваться карточками жен, родителей, друзей и прочих родственников. Либо утроят усилия по поиску способа нелегально уехать за пределы Украины.