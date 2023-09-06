Министерство обороны Украины планирует ввести электронный военный билет, запустить единый реестр призывников, а также цифровизировать все процессы деятельности военно-врачебных комиссий (ВВК).

Об этом заявил новоназначенный министр обороны Рустем Умеров в своём выступлении на пленарном заседании Верховной Рады.

"ВВК. Эта аббревиатура в сегодняшнем понимании должна остаться в прошлом. Задача: цифровизировать все процессы, запустить единый реестр призывников, который сделает невозможным любые коррупционные риски. Digital. Все, что можно оцифровать, должны оцифровать. Вся информация о воине должна быть в digital: электронный военный билет, цифровизация ВВК и госпиталей, электронный журнал, отчет для военных", – сказал он.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада поддержала назначение Рустема Умерова министром обороны Украины.

За его кандидатуру подали голоса 338 депутатов. Против не голосовал никто, воздержался от голосования один депутат.

Мы ранее анализировали путь нового министра обороны Умерова в политике и в бизнесе, который был весьма непрост и извилист.