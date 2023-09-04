Украине нужно "новое руководство" по мере затягивания войны. С этим связана отставка министра обороны Алексея Резникова, которая, в том числе, подчеркивает сохраняющуюся проблему коррупции в Украине.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на чиновника из администрации президента Украины.

Видимо, имеется в виду, что смена военного руководства вызвана в том числе скромными успехами контрнаступления на юге.

Кроме того, пишет издание, свою роль сыграли "шум критики со стороны украинских групп гражданского общества и СМИ по поводу скандалов с контрактами, а также собственные просьбы Резникова уйти в отставку".

Напомним, сегодня, 4 сентября, министр обороны Алексей Резников сообщил, что подал в Верховную Раду заявление о своей отставке.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что хочет заменить министра обороны Алексея Резникова на главу Фонда госимущества Рустема Умерова.

Тем временем в СМИ стали появляться заявления, что будущий министр обороны Рустем Умеров - "далекий от войны человек" без понимания реалий.

Мы рассказывали, что известно о будущем министре обороны Рустеме Умерове.