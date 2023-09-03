Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что хочет заменить министра обороны Алексея Резникова на главу Фонда госимущества Рустема Умерова.

Об этом Владимир Зеленский сказал в своем вечернем обращении 3 сентября.

"Я решил произвести замену министра обороны Украины. Алексей Резников прошел эти более 550 дней полномасштабной войны. Считаю, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия, как с военными, так и с обществом в целом. Сейчас возглавить министерство должен Рустем Умеров. Верховная Рада Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры", - заявил президент.

По словам Зеленского, Рада должна проголосовать за это назначение уже на предстоящей неделе.

Напомним, на днях нардеп Ярослав Железняк сообщил, что министр обороны Украины Алексей Резников может в начале сентября отправиться в отставку. По данным нардепа, Резников поедет послом в Великобританию, а на его место будет предложен глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

О том, кто такой Рустем Умеров, мы детально рассказывали в отдельном материале.