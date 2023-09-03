"Ожидаю от парламента поддержки кандидатуры". Зеленский подтвердил, что министром обороны может стать Умеров
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что хочет заменить министра обороны Алексея Резникова на главу Фонда госимущества Рустема Умерова.
Об этом Владимир Зеленский сказал в своем вечернем обращении 3 сентября.
"Я решил произвести замену министра обороны Украины. Алексей Резников прошел эти более 550 дней полномасштабной войны. Считаю, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия, как с военными, так и с обществом в целом. Сейчас возглавить министерство должен Рустем Умеров. Верховная Рада Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры", - заявил президент.
По словам Зеленского, Рада должна проголосовать за это назначение уже на предстоящей неделе.
Напомним, на днях нардеп Ярослав Железняк сообщил, что министр обороны Украины Алексей Резников может в начале сентября отправиться в отставку. По данным нардепа, Резников поедет послом в Великобританию, а на его место будет предложен глава Фонда госимущества Рустем Умеров.
О том, кто такой Рустем Умеров, мы детально рассказывали в отдельном материале.