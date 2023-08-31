Сегодня народный депутат Ярослав Железняк сообщил о возможной отставке министра обороны Алексея Резникова в начале сентября. На посту Резникова может заменить глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

"Страна" разбиралась, что известно о Рустеме Умерове и его связях.

Не так давно мы писали, что главный вопрос по поводу возможной отставки Резникова - чьим человеком будет новый министр.

Резников очень близок к главе Офиса президента Андрею Ермаку. И Ермак хотел бы, чтоб и новый глава Минобороны был из его кадровой обоймы.

А враги Ермака пытались этого не допустить.

Если подтвердится информация о назначении Умерова, то можно констатировать, что глава ОП в аппаратной борьбе одержал победу.

Умеров в политкругах считается его человеком.

Вот как сам Умеров описывал отношения с Ермаком и свое включение в состав делегации на переговорах с Россией в феврале 2022 года.

"У меня есть уважение к Андрею. Почему? Потому что, во-первых, он никогда не боялся говорить прямолинейно, во-вторых, он никогда ничего не скрывал.

Если, например, возникали какие-то вопросы с крымскими татарами или другими вещами, он всегда говорил об этом.

Насколько мне известно, Андрей посоветовал меня включить в делегацию как человека, у которого есть скилы, которые были нужны на переговорах", - заявлял Умеров в одном из интервью.

Впрочем, сводить личность Умерова к одним лишь отношениям с Ермаком неправильно.

Он имеет достаточно обширные международные связи, в том числе и в США (ещё с тех времен, когда был помощником главы крымскотатарского Меджлиса Мустафы Джемилева, сопровождая его в поездках за границу).

Также он имеет очень тесные отношения с властями Турции.

В политических кругах даже говорят, что Умеров может быстрее связаться в случае необходимости с Эрдоганом, чем представители украинской власти.

Впрочем, сам Умеров это скромно отрицает, не забывая упомянуть важную роль Ермака.

"Нет, это не так. У президента всегда есть возможность достучаться, у него таких каналов (связи с Эрдоганом - Ред.) очень много. Андрей Борисович оказывает огромное влияние и имеет очень хорошие отношения с их главой Офиса. Дело в том, что крымские татары для турок – это некий "дружественный мост". Они обращают внимание на то, как власть относится к крымским татарам. С крымскими татарами они могут вести культурные, религиозные и другие подобные дела. А что касается каких-то государственных вещей, то они работают напрямую. То есть в этом плане президенты очень хорошо общаются, у Андрея Борисовича хорошие отношения в Турции", - заявил Умеров в одном из интервью.

Напомним, на днях Резников заявлял, что на данный момент не обсуждает с президентом Владимиром Зеленским возможность своей отставки. При этом министр обороны не давал прямого ответа на вопрос, предлагал ли ему Зеленский должность посла Украины в Великобритании.

Мы анализировали, отправят ли в отставку министра обороны Резникова и кто его может заменить.