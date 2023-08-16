Вице-премьер Ирина Верещук опровергла слухи о том, что она может стать министром обороны вмесо Алексея Резникова.

Об этом она написала в своем телеграм-канале.

"О моем переходе в Минобороны речь не идет. Работаю там, где я есть", – сказано в записи Верещук.

Также она сообщила, что ее вчерашний пост о том, что война будет долгой, "неприятно задел определенную (небольшую) часть политического и медийного сообщества".

"Мне казалось, что я просто озвучила почти очевидные вещи, которые многие осознают, но не всегда хотят говорить себе или другим. Некоторые политики и политики-журналисты почему-то восприняли мои слова как посягательство на их моральный и интеллектуальный авторитет, потому что они считают, что говорить такие вещи являются лишь их прерогативой… Их, наверное, задело то, что правильные слова они услышали от представителя президентской команды. А это их раздражает", – написала Верещук.

"Вчера я написала то, что думала. Не хотела посягнуть на чей-то моральный и интеллектуальный авторитет. Извините, если задела чье-то большое эго", – добавила она.

На прошлой неделе вновь активизировались слухи о грядущей отставке министра обороны Украины Алексея Резникова. По слухам, западные партнеры якобы хотят видеть во главе Минобороны женщину. Среди возможных кандидатов рассматривают волонтера Марию Берлинскую, вице-премьера Ирину Верещук и директора Центра противодействия коррупции Дарью Каленюк.

Мы подробно анализировали, отправят ли в отставку Резникова и кто его может заменить.