В политических кругах опять циркулируют слухи о якобы обсуждаемых в коридорах власти перестановках в Кабинете министров. Включая замену премьера, а также ряда ключевых министров.

В частности, обсуждается замена Шмыгаля на нынешнего главу Минцфиры Михаила Фёдорова, вице-премьера Александра Курбакова или на посла Украины в США Оксану Маркарову.

Кроме того, ходят слухи, что министра обороны Резникова могут отправить послом либо в Вашингтон (если оттуда заберут в Киев Маркарову), либо в Лондон.

В то же время очевидно, что судьба премьера и прочих членов Кабмина напрямую связана с решением, которое у Зеленского примут по поводу выборов в Раду - проводить ли их по графику в конце октября, несмотря на военное положение, либо нет.

Если будет принято решение проводить, то вполне логичным видится формирование нового списка президентской политсилы (которая, возможно, пойдет на выборы уже под другим брендом), а человека, который этот список возглавит, назначить премьер-министром - либо на старте предвыборной кампании, либо по итогам выборов. К слову, уже несколько месяцев ходят слухи, что новая партия Зеленского будет называться "Дия" (по названию мобильного приложения), а возглавит ее упомянутый выше Фёдоров.

Впрочем, это далеко не единственный возможный сценарий.

Какие перемены ждут украинскую власть, разбиралась "Страна".

По коридорам власти

Война с Россией украинской политике не сильная помеха. По наблюдениям "Страны", снова пошли разговоры на тему перемен в правительстве. Диапазон слухов широкий: от возможных точечных замен министров до назначения нового премьера, что вообще-то будет означать перезагрузку всего Кабмина.

Впрочем, воочию видим только увольнение министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, но этот случай можно вынести за скобки. Мы писали, что министр пострадал из-за скандалов с распределением средств по линии своего ведомства. Чтобы погасить критику в адрес власти Офис президента (ОП) без особого сожаления пожертвовав экс-генпродюсером телеканала "1+1". В четверг, 27 июля, депутаты 321-м голосом одобрили его отставку.

К голосованию за преемника Ткаченко парламент пока не готовят. Хотя кандидатуры уже начали "всплывать". По информации из кулуаров, среди них - гендиректор "Мыстецкого арсенала" Олеся Островская-Люта. А до назначения нового главы Минкульта его обязанности будет исполнять первый замминистра Ростислав Карандеев, который работал также с предыдущими главами министерства Вячеславом Кириленко и Евгением Нищуком.

Остальные ротации - пока на уровне слухов. Но показательно, что снова часть из них крутится вокруг руководителя правительства Шмыгаля. Такое бывало и раньше, но как бы не меняла каждый раз Кабмин команда президента, премьер оставался в кресле. Более того, он уже пересидел на должности Владимира Гройсмана, который главой Кабмина работал 1 тысячу 232 дня (против 1 тысячи 237-мь у Шмыгаля). И вполне возможно побьет рекорд Николая Азарова, который с учетом руководства двумя правительствами, работавшего один за другим, занимал премьерское кресло 1419 дней.

Тем не менее, Шмыгалю снова активно ищут преемников. В начале лета такового увидели в вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министре цифровой трансформации Михаиле Федорове. Его связали с слухами о новой политическом проекте под патронатом ОП "Дия" на замену растерявшей былую популярность "Слуге народа" (СН).

Якобы Федоров должен возглавить эту партию, а чтобы усилить его позиции, его вдобавок назначат на премьерскую должность (и это также коррелируется с намеками власти на готовность провести выборы в парламент уже в этом году, несмотря на продление военного положения).

Также в качестве потенциального кандидата в премьеры уже давно называют вице-премьера Александра Кубракова

Но одновременно источники говорят о якобы интересе западных союзников к послу Украины в США Оксане Маркаровой, которая была министром финансов в правительствах Владимира Гройсмана и Алексея Гончарука. Посольство она возглавила в феврале 2021 года, командировка в стране пребывания у украинских послов обычно длится четыре года.

Посла Украины в США Оксану Маркарову (слева) в политкругах прочат на пост премьера. Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

"Она на хорошем счету у американских коллег, с которыми она, находясь в США, общается больше всех. Они и спрашивают, не стоит ли ее вернуть в правительство", - говорит собеседник, близкий к руководству парламентской фракции СН.

"Но ее же не вернешь на прежнее место (министра финансов - Ред.), потому что его занимает Марченко, который - то же "самое" (то есть удобная для западных союзников кандидатура - Ред.) Выходит, надо на премьерскую должность. Но насколько я знаю, Оксана сама не хочет, да и в нынешнем качестве она нужнее для ОП", - утверждает источник.

При это источник в Раде говорит, что в ОП у Маркоровой тоже есть недоброжелатели. Якобы интригует против нее замглавы офиса Ростислав Шурма, которому тоже некоторые приписывают премьерские амбиции.

Маркаровой уже даже нашли "замену" в посольстве в Вашингтоне. По одной версии, это нынешний глава Минобороны Алексей Резников, по другой - генпрокурор Андрей Костин (хотя в кулуарах и Костина, и Резникова сватают и в Великобританию, где недавно был уволен с должности посла Вадим Пристайко).

В обоих случаях это бы не стало прецедентом. Напомним: бывший министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин в апреле уехал послом в Китай, а экс-генпрокурор Ирина Венедиктова в ноябре прошлого года - послом в Швейцарию.

Как утверждает высокопоставленный собеседник во власти, Резников и Костин не прочь уехать послами в "хорошие страны".

"Министр (Резников - Ред.) не откажется, если ему предложат, но нынешние разговоры о смене деятельности - это больше о том, чтобы "сбить его". Он сам никуда не просится, потому что ему удается отбивать атаки и держать кресло. Его подход - реагировать на основные претензии, а в процессе реагирования снимаются и мелкие. То, что дискуссия вокруг Резникова не стихает - результат усилий, по моим наблюдениям, группы Порошенко. Ну и российские ботофермы в своих интересах поддувают. Но надо понимать логику президента: он никогда не принимает решения под влиянием комментариев в соцсетях. Что касается Костина, он бы охотно перебрался на дипломатико-юридическую стезю. Но он генпрокурор, потому что - доверенное лицо ОП. А таких немного. Конечно, можно снова повторить проверенную схему выдвижения в Офис генпрокурора из комитета Рады (Венедиктова и Костин перед назначением генпрокурором возглавляли парламентский комитет по вопросам правовой политики, которым сейчас руководит Денис Маслов - Ред.), но, возможно, в ОП "склеют" и другие варианты", - говорит источник, близкий к руководству фракции "Слуга народа".

Что ждет премьера

На вопрос, грозит ли что-нибудь сейчас Шмыгалю, собеседник отвечает, что премьер "максимально стабилен". Перестановки в правительстве он допускает, но после осеннего этапа переговоров с Европейской комиссией (ЕК) о выполнении ее требований в подтверждение статуса кандидата в члены Евросоюза.

После обнародования письменной доклада ЕК о прогрессе Украины потребуются, как считает источник, дополнительная законодательная работа и, возможно, некие рокировки в Кабмине. И он дает понять, что премьера это обойдет стороной.

"Ждите новый политсезон. Осенью в связи с оценкой ЕК могут быть какие-то вещи. Но экономика у нас не зависит от правительства. Оно сейчас как кассир: взяло деньги партнеров и направило на программы, которые те сами и выбирают. Фамилия премьера при таком раскладе - вопрос даже не второй", - говорит высокопоставленный источник.

Политолог Вадим Карасев согласен, что осень может быть в политическом плане довольно горячей, несмотря на войну и продление военного положения.

"В политике долгое время был застой. А мы к такому не привыкли. Это не по-украински. Все ждут и даже хотят встряску. Война уже перестала выполнять такую функцию: это уже рутина. А тут Шмыгаль уже более трех лет на должности, причем не обладая особым влиянием. Так что, я не удивляюсь, что правительство и самого премьера, а заодно и всю власть "качают". Но в замену Шмыгаля я не верю. Ведомый глава правительства ОП устраивает. Назначить премьером другого человека с амбициями и кредитом доверия Запада - это значит создать дополнительный центр влияния в стране. Тот же Федоров, возглавив Кабмин, с его потенциалом значительно усилил бы свои аппаратные и политические позиции. Нужен ли сейчас Ермаку такой глава правительства, да еще с прямой коммуникацией с президентом - сомневаюсь. Федоров - во главе новой президентской партии - пожалуй, да. Замена Резникова на Буданова, Кубракова или Камышина возможна. Но в целом политический пар будут спускать другими способами, а не "перезагрузкой" правительства", - комментирует эксперт "Стране".

Источник в политических кругах говорит, что вопрос с главой правительства и с прочими перестановками в Кабмине напрямую связан с тем, какое итоговое решение власти примут по выборам в Раду - проводить ли их по графику уже в октябре 2023 года, несмотря на военное положение, или нет (мы подробно о теме выборов писали здесь).

"Если будет принято решение проводить выборы осенью, то тогда очень логичным будет и смена премьер-министра на старте предвыборной кампании. Вместо Шмыгаля этот пост должен будет занять человек, который возглавит на выборах список президентской партии. Например, Фёдоров. Это будет демонстрировать, что Зеленский идет в будущее с новой командой, избавляясь от коррупционеров в правительстве и в парламенте. Также логичным будет и чистка Кабмина от фигур, которые ранее попадали в скандалы. Например, от Резникова, которого могут действительно отправить послом в США или в Великобританию. Другой вариант - правительства до выборов не менять, но всем говорить, что после выборов глава списка пропрезидентской партии станет новым премьером. Но этот вариант сработает только в случае, если партия президента вновь возьмет большинство. Но для западных партнеров, судя по их намекам, более приемлемый был бы вариант, чтоб политсила Зеленского была вынуждена войти в коалицию с прозападной партией, например, с проектом Притулы. И, соответственно, чтоб Офис президента потерял полный контроль над парламентом и правительством. Сможет ли Зеленский перебить такие настроения и обеспечить своей партии новое большинство в Раде - пока вопрос. Отсюда и вопрос запустят ли на Банковой в реальности предвыборный процесс или же нет. Если выборов в обозримом будущем не будет, то не факт, что и Шмыгаля поменяют, если он не залетит в какой-то грандиозный скандал", - говорит источник.