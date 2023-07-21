Увольнение посла Украины в Британии Пристайко приведет к значительным изменениям в коммуникации между Киевом и Лондоном, в то время как напряжение в отношениях Запада и Украины также возросло после саммита НАТО в Вильнюсе.

Такое мнение высказывает The Guardian.

"Посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко уволили без объяснения причины. Это произошло после спора вокруг требований к украинскому президенту Владимиру Зеленскому быть более благодарным за западную военную помощь.

Вместе с ожидаемым уходом с поста Бена Уоллеса, который возглавлял британское министерство обороны, это символизирует значительные изменения во взаимоотношениях между Киевом и Лондоном", – говорится в публикации.

Издание пишет, что публичная критика своего национального лидера, которую демонстрировал Пристайко, ранее занимавший пост главы МИД Украины – очень необычное поведение для дипломата.

The Guardian также напоминает, что ранее Пристайко откровенно признавал, что украинское контрнаступление не было таким успешным, как некоторые надеялись.

Увольнение посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко осложнит отношения Киева и Лондона

Для Вадима Пристайко решение об освобождении его от должности было "неожиданным". Об этом сообщил Суспильному источник из его окружения.

"Он узнал об этом утром, в машине, когда ехал в небольшой британский городок на открытие улицы имени Зеленского", – рассказал источник.

Ранее в этом году Пристайко в интервью Newsweek заявил, что Украина несет "колоссальные потери".

"Мы уже почти год на войне. Мы теряем людей налево и направо. Мы не объясняем, каковы потери среди военных и гражданских, но вы можете себе представить, что цифры огромные", – говорил Пристайко.

The Guardian констатирует, что напряжение в отношениях Украины с Западом возросло, в частности, на фоне саммита НАТО, перед которым Зеленский заявил, что было бы абсурдом, если бы Альянс не предоставил Украине какую-то дату или график, в соответствии с которым было бы предложено присоединиться к организации, и после которого было опубликовано коммюнике, которое не содержало четких условий для членства.

По мнению издания, Пристайко чувствовал, что отношениям между Украиной и ее ближайшим западным партнером – Великобританией – на фоне последних событий был нанесен ущерб, и это нужно исправить.

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