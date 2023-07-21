Увольнение посла Украины в Британии Пристайко приведет к значительным изменениям в коммуникации между Киевом и Лондоном, в то время как напряжение в отношениях Запада и Украины также возросло после саммита НАТО в Вильнюсе.

Такое мнение высказывает The Guardian.

"Посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко уволили без объяснения причины. Это произошло после спора вокруг требований к украинскому президенту Владимиру Зеленскому быть более благодарным за западную военную помощь.

Вместе с ожидаемым уходом с поста Бена Уоллеса, который возглавлял британское министерство обороны, это символизирует значительные изменения во взаимоотношениях между Киевом и Лондоном", – говорится в публикации.

Издание пишет, что публичная критика своего национального лидера, которую демонстрировал Пристайко, ранее занимавший пост главы МИД Украины – очень необычное поведение для дипломата.

The Guardian также напоминает, что ранее Пристайко откровенно признавал, что украинское контрнаступление не было таким успешным, как некоторые надеялись.

Для Вадима Пристайко решение об освобождении его от должности было "неожиданным". Об этом сообщил Суспильному источник из его окружения.

"Он узнал об этом утром, в машине, когда ехал в небольшой британский городок на открытие улицы имени Зеленского", – рассказал источник.

Ранее в этом году Пристайко в интервью Newsweek заявил, что Украина несет "колоссальные потери".

"Мы уже почти год на войне. Мы теряем людей налево и направо. Мы не объясняем, каковы потери среди военных и гражданских, но вы можете себе представить, что цифры огромные", – говорил Пристайко.

The Guardian констатирует, что напряжение в отношениях Украины с Западом возросло, в частности, на фоне саммита НАТО, перед которым Зеленский заявил, что было бы абсурдом, если бы Альянс не предоставил Украине какую-то дату или график, в соответствии с которым было бы предложено присоединиться к организации, и после которого было опубликовано коммюнике, которое не содержало четких условий для членства.

По мнению издания, Пристайко чувствовал, что отношениям между Украиной и ее ближайшим западным партнером – Великобританией – на фоне последних событий был нанесен ущерб, и это нужно исправить.