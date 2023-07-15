Министр обороны Британии Бен Уоллес подтвердил, что уйдет в отставку после истечения своей каденции - то есть осенью.

Об этом Уоллес заявил в интервью The Times.

"В следующий раз я не буду баллотироваться", - цитирует издание слова Уоллеса, дольше всех занимавшего пост министра обороны от консерваторов.

При этом он добавил, что не будет уходить в отставку раньше срока.

Ранее СМИ писали о вероятной отставке Уоллеса, который является одним из основных лоббистов поставок оружия Украине на Западе. Вероятным кандидатом на должность министра обороны Британии является Джон Глен - главный секретарь Казначейства, а также министр безопасности Том Тугендхат и министр иностранных дел Анн-Мари Тревельян.

Напомним, на днях министр обороны Британии заявил, что Украина могла бы выказать больше благодарности Западу за оказанную поддержку.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский предложил Уоллесу написать, как именно Киев должен благодарить союзников.

"Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, и я так и поблагодарю", - сказал Зеленский.